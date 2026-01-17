إغلاق مركز صحة نفسية وعلاج إدمان يعمل بدون ترخيص بالشرقية (صور)

إقبال لافت ومنافسة قوية في انتخابات نقابة المحامين ببني سويف (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والمرور الدوري على المنشآت الطبية غير الحكومية، خاصة مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان غير المرخصة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات طبية مخالفة للقانون.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية نفذ حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة كفر صقر.

أسفرت الحملة عن ضبط وتشميع مركز طبي خاص للصحة النفسية وعلاج الإدمان يُدار بدون ترخيص، حيث تبين مزاولته للنشاط دون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (71) لسنة 2009.

وأضاف وكيل الوزارة أن المخالفات التي تم رصدها شملت عدم توافر الاشتراطات الصحية الأساسية، وغياب إجراءات مكافحة العدوى، ومخالفة قانون البيئة، إلى جانب إدارة المركز دون إشراف طبي متخصص، بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم (51) لسنة 1981 وتعديلاته، فضلًا عن عدم وجود أي برامج علاجية معتمدة للمرضى، مما يمثل خطورة جسيمة على صحتهم وسلامتهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشميع المركز بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر جنحة صحية رقم (336) جنح كفر صقر لسنة 2026 بقسم شرطة كفر صقر.