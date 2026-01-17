تفاصيل تنسيق الشهادة الثانوية الكندية "الدبلومة الكندية" 2026

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد قبول طلاب الشهادة الثانوية الكندية (الدبلومة الكندية) في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية. وبالنسبة للشهادة الكندية الممنوحة من المدارس الدولية التابعة لأقاليم غير إقليم كيبيك بكندا.

ويتم قبول الطلاب وفق الشروط والقواعد التالية:

- يُقبل الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية الكندية سواء درسوا ثلاثة صفوف دراسية (G10-G11-G12) أو صفين دراسيين (G11-G12) أو صف دراسي واحد (G12)، مع التأكد من استيفاء باقي الشروط المطلوبة عند الالتحاق بالجامعة، كما هو معمول مع طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية.

- يجب نجاح الطالب في 8 مواد على الأقل، بما يتوافق مع المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية.

- يجب أن تكون المواد التي درسها الطالب في الصف الثاني عشر، مع السماح باختيار ثلاث مواد كحد أقصى من الصف الحادي عشر.

- تعتبر مادة الرياضيات التي يدرسها الطالب في الصف الثاني عشر مستوى متقدم إذا كان الطالب قد درس مادة الرياضيات في الصف الحادي عشر للالتحاق بكليات القطاع الهندسي.

- يشترط اجتياز مادة الأحياء (المستوى العادي أو المتقدم) عند الالتحاق بكليات القطاع الطبي.

- يجب أن يكون الطالب قد درس سنوات المرحلة الثانوية الثلاث (بعد الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها)، وفق هذا النظام داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

- اعتماد الشهادة الثانوية الكندية من قبل الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

- يتم حساب المجموع الاعتباري وفق الضوابط والشروط نفسها المطبقة على طلاب الشهادة الثانوية الأمريكية ضمن متطلبات القبول عند التقدم للجامعات المصرية.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الكندية من مدارس خارج مصر، يتم قبولهم بالجامعات والمعاهد المصرية بنفس الضوابط المتبعة في الأعوام السابقة، بغض النظر عن تأدية امتحانات SAT I وSAT II أو ما يعادلهما.

وأضافت الوزارة أنه يسمح للطلاب الحاصلين على الدبلومة الكندية من داخل مصر ولم يدرسوا SAT I وSAT II بالالتحاق بكليات الجامعات الأهلية، مع استيفاء باقي شروط القبول الأخرى.

وشددت على ضرورة توثيق الشهادة من المكتب الثقافي المصري بمونتريال، موضحة أن هناك أكثر من مجلس تعليمي مانح للشهادة في كندا بخلاف إقليم Ontario، مثل إقليم British Columbia، وManitoba، وAlberta.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من إقليم كيبك بكندا (Collège d’Enseignement Général et Professionnel – CEGEP)، فيتم قبولهم وفق الضوابط التالية:

1- يتم احتساب المواد التي درسها الطالب في السنة الأولى من الشهادة من بين المواد الثمانية المطلوبة، وتستكمل باقي المواد الثمانية من مواد الصف الحادي عشر في شهادة High School Diploma، بحد أقصى أربع مواد، بما يتوافق مع المواد المؤهلة للقبول بكل كلية.

2- يتم احتساب المواد التي درسها الطالب في السنة الثانية من الشهادة كمواد مستوى متقدم (A.L.).

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟