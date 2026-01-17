عمرو دياب يشعل شتاء 2026 .. 14 صورة ترصد أجواء حفله بالمنارة

كتب- هاني صابر:

أحيا النجم عمرو دياب، حفلا جماهيريا ضخما في ساحة المنارة أرينا بالتجمع الخامس، في ليلة وُصفت بأنها الأضخم والأكبر خلال موسم شتاء 2026، وسط حضور جماهيري بالآلاف وتوافد كثيف للجمهور منذ ساعات مبكرة وقبل صعود الهضبة إلى المسرح بوقت طويل.

وشهد الحفل حالة من الزخم والتنظيم المبهر، حيث امتلأت ساحة المنارة عن آخرها بعشاق عمرو دياب من مختلف الأعمار في مشهد أكد مجددًا أن الهضبة لا يزال النجم الأكثر جماهيرية وتأثيرًا في الوطن العربي.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، من بينها: "يا أنا يا لأ، خطفوني، قمر، بابا، وياه، شكرا من هنا لبكرة، بحبه".

وواصل الهضبة حفله مقدما مجموعة من أغانيه القديمة مثل قمرين، نور العين، العالم الله، يهمك في إيه، وحشتيني، راجع، إلى جانب ميدلي من أغانيه القديمة، كما قدم أغنية انت الحظ، وسط هتافات وتصفيق متواصل.

وكان من أبرز لحظات الحفل صعود ابنته جنا إلى خشبة المسرح، حيث شاركته غناء أغنية “خطفوني”، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي استقبل الثنائي بحفاوة وتصفيق حاد، ما أضفى أجواءً خاصة ومؤثرة على الحفل.

الحفل جاء على مستوى عالٍ من الإبهار من حيث الإضاءة والصوت وتنظيم المسرح، ليؤكد عمرو دياب مرة أخرى قدرته على صناعة حدث فني متكامل، وتحويل كل ظهور جماهيري له إلى ليلة استثنائية تظل عالقة في ذاكرة جمهوره.