6 علامات إذا ظهرت عليك احذر تناول البيض ليلاً

البيض وجبة مغذية ومفيدة، لكن قد يجد البعض صعوبة في هضمه ليلًا، خاصة إذا ظهرت عليهم علامات معينة.

إليك 6 علامات إذا ظهرت عليك، فقد يكون من الأفضل تجنب تناول البيض ليلًا، وفقًا لما ورد عبر صحيفة medicalxpress.

عسر الهضم أو الشعور بالثقل بعد تناوله

البيض، وخاصة صفار البيض، غني بالدهون والبروتين، هذه المكونات تحتاج وقتًا أطول للهضم مقارنة بالكربوهيدرات، إذا كانت عملية الهضم لديك بطيئة ليلًا، أو إذا كنت تعاني من مشكلة في إفراز الإنزيمات الهاضمة، فقد تشعر بالثقل، الانتفاخ، أو عدم الارتياح في المعدة بعد تناول البيض.

الشعور بامتلاء المعدة لفترة طويلة، أو ألم خفيف، أو إحساس بعدم الراحة في منطقة البطن.

الغازات والانتفاخ

على الرغم من أن البيض لا يحتوي على الألياف المخمرة مثل البقوليات، إلا أن البروتين الموجود في البيض يمكن أن ينتج بعض الغازات أثناء عملية الهضم لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو مع أطعمة أخرى تسبب الغازات.

ملاحظة زيادة في غازات البطن أو انتفاخ مزعج بعد تناول البيض ليلًا.

حرقة المعدة أو الارتجاع المريئي

الدهون والبروتين في البيض يمكن أن تبطئ عملية إفراغ المعدة، هذا يمكن أن يزيد من الضغط على العضلة العاصرة للمريء السفلية، مما يسمح لحمض المعدة بالارتجاع إلى المريء ويسبب حرقة.

الشعور بحرقة في الصدر أو الحلق، أو طعم حمضي في الفم بعد تناول البيض والاستلقاء.

اضطرابات النوم أو الأرق

إذا كان البيض يسبب لك عسر الهضم أو حرقة المعدة ليلًا، فإن هذا الانزعاج الجسدي يمكن أن يعيق نومك. جسمك سيكون مشغولًا بعملية الهضم بدلاً من الاسترخاء والاستعداد للنوم.

صعوبة في الخلود إلى النوم، أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، أو الشعور بعدم الراحة في الفراش بسبب مشاكل الجهاز الهضمي.

الحساسية أو عدم تحمل البيض (حتى لو كانت خفيفة)

بعض الأشخاص لديهم حساسية خفيفة أو عدم تحمل للبيض قد لا تظهر أعراضها بوضوح خلال النهار، لكنها قد تتفاقم ليلًا عندما يكون الجهاز الهضمي أقل نشاطًا أو عندما يسترخي الجسم.

أعراض مثل الحكة، الطفح الجلدي الخفيف، تورم طفيف في الشفاه أو اللسان، أو الشعور بالغثيان الخفيف الذي يظهر بعد تناول البيض ليلًا، (ملاحظة: الحساسية الشديدة للبيض تتطلب تجنبه تمامًا في أي وقت).

زيادة الوزن غير المبررة (خاصة إذا كان نظامك الغذائي غنيًا بالسعرات الحرارية)

البيض بحد ذاته لا يسبب زيادة الوزن، لكن إذا كنت تتناوله بكميات كبيرة ليلًا بالإضافة إلى وجبات غنية أخرى، فقد يزيد من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة، خاصة وأن عملية الأيض تكون أبطأ أثناء النوم. الجسم قد يميل إلى تخزين السعرات الحرارية الزائدة كدهون.

ملاحظة زيادة في الوزن بشكل مستمر، أو صعوبة في التحكم في الوزن، إذا كان البيض جزءًا منتظمًا من وجبتك المسائية.

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