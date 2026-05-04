مقذوفات مجهولة تصيب ناقلة على بعد 78 ميلًا من الفجيرة

كتب : وكالات

03:53 ص 04/05/2026

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغًا عن حادث استهدف ناقلة بحرية على بعد 78 ميلًا بحريًا شمالي مدينة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الهيئة أن الناقلة أبلغت عن تعرضها للإصابة بمقذوفات مجهولة المصدر أثناء الإبحار في المنطقة، ما أدى إلى وقوع حادث بحري تم رصده والتعامل معه وفق الإجراءات المتبعة.

وأكدت التقارير الأولية أن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير ولم تُسجل أي إصابات بشرية، رغم الحادث الذي تعرضت له السفينة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه بعض الممرات البحرية في المنطقة حالة من الترقب والحذر، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في حركة التجارة والطاقة العالمية.

وتتابع الجهات المختصة التطورات المرتبطة بالحادث لتحديد طبيعة المقذوفات وظروف الاستهداف، في إطار التحقيقات الجارية حول الواقعة.

كما يُنتظر صدور مزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبلة بشأن ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه، في ظل حساسية المنطقة البحرية التي وقع فيها.

حادث بحري ناقلة نفط الإمارات

