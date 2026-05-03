لماذا لا يجب تناول هذه الأجزاء من الدجاج؟

كتب : شيماء مرسي

08:00 م 03/05/2026 تعديل في 09:08 م

أرجل الدجاج

يعد الدجاج مصدرا شائعا للبروتين، ومع ذلك، ليست كل أجزاء الدجاجة مفيدة للجسم، حيث تحتوي على مستويات عالية من الدهون أو بكتيريا ضارة أو تخزن سموم وملوثات، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى أو الأمراض المزمنة أو مشكلات الجهاز الهضمي.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أضرار تناول هياكل وأرجل الدجاج، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" الهندي.

كيف يؤثر تناول أقدام الدجاج على الصحة؟

تتعرض أقدام الدجاج للأوساخ والبكتيريا، ما يجعلها تحمل خطرا أكبر للتلوث.

وبسبب ملامستها المستمرة للأرض، قد تتراكم الأوساخ والبكتيريا والملوثات الأخرى في شقوقها.

ما هي الأجزاء الأخرى في الدجاج التي لا يجب تناولها؟

-جلد الدجاج يتكون من الدهون التي تسهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

-الرئتين، نظرا لاحتوائها على كائنات دقيقة وطفيليات.

-رؤوس الدجاج تحتوي أيضا على بقايا مبيدات حشرية ممتصة من العلف الملوث.

-تعد الأمعاء من أكثر المناطق عرضة للتلوث البكتيري، حيث تحتوي على نسبة عالية من البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى.

-القلب يحتوي على بقايا هرمونات التوتر التي تؤثر سلبا على الصحة عند تناوله بكميات كبيرة.

-تعد رقاب الدجاج بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا، وقد لا يكون سلقها كافيا دائما للقضاء على جميع مسببات الأمراض.

-تتكون أطراف أجنحة الدجاج في الغالب من الجلد والعظم، ولا تحتوي إلا على القليل من اللحم أو القيمة الغذائية.

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
"بعد هاتريك مونت كارلو".. أرقام حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال الموسم
ترشيدًا للاستهلاك.. مياه شرب الجيزة تطلب من المواطنين الاستحمام في أقل
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
