ما يحدث عند تناول البيض لمدة أسبوعين بشكل متواصل؟.. لن تتوقع الإجابة

يُعد البيض من أكثر الأطعمة التي يختلف حولها خبراء التغذية، بين من يعتبره “كنزًا غذائيًا متكاملًا” ومن يخشى من تأثيره على الكوليسترول لكن ماذا لو تناولت البيض يوميًا لمدة أسبوعين متواصلين؟

تعزيز في طاقة الجسم

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، healthline، البيض غني بـ فيتامين B12 والحديد، مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة إنتاج الطاقة داخل الخلايا. بعد أسبوعين فقط من تناوله بانتظام، يشعر الكثيرون بانخفاض الشعور بالتعب والخمول الصباحي.

بناء العضلات وتحسين التمثيل الغذائي

تناول بيضتين يوميًا يمد الجسم بـ البروتين الكامل الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يساهم في بناء العضلات وحرق الدهون بشكل أسرع خاصة مع ممارسة الرياضة.

دعم الذاكرة والتركيز

البيض يحتوي على مادة الكولين، وهي عنصر أساسي لصحة الدماغ والذاكرة. الدراسات تشير إلى أن الانتظام في تناوله يساعد على زيادة التركيز وتحسين المزاج.

لكن احذر الإفراط

على الرغم من فوائده، إلا أن تناول البيض بكميات كبيرة قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار لدى بعض الأشخاص، خصوصًا من يعانون من أمراض القلب أو السكري، لذا يُفضل الاكتفاء ببيضة إلى بيضتين يوميًا مع نظام غذائي متوازن.

النتيجة بعد أسبوعين

بعد أسبوعين فقط من تناول البيض بانتظام، ستلاحظ:

بشرة أكثر نضارة بفضل فيتامين A وD.

شعر أقوى وأظافر أكثر صلابة.

تحسن واضح في التركيز والطاقة.