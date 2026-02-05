هل تناول البيض يوميًا يقلل خطر الزهايمر؟

كشف الدكتور معتز القيعي عن مفاجأة تتعلق بتناول البيض يوميًا، مشيرًا إلى أن هذا الغذاء الشائع قد يؤدي دورا مهما في تقليل خطر الإصابة بهذا المرض، أحد أكثر الأمراض العصبية انتشارًا بين كبار السن.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن البيض يعد من أغنى المصادر الغذائية بمادة الكولين، وهي عنصر أساسي لصحة الدماغ، حيث تدخل في تكوين الناقل العصبي أستيل كولين المسؤول عن الذاكرة والتعلم، والذي ينخفض مستواه بشكل ملحوظ لدى مرضى الزهايمر.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على كميات كافية من الكولين في نظامهم الغذائي، يتمتعون بوظائف إدراكية أفضل مع التقدم في العمر، كما ينخفض لديهم خطر التدهور المعرفي مقارنة بغيرهم.

وأكد القيعي تحتوي البيضة الواحدة على نحو 150–170 مللي جرام من الكولين، أي ما يقارب ربع الاحتياج اليومي الموصى به، ما يجعل تناول البيض بانتظام وسيلة بسيطة لدعم صحة المخ، خاصة عند دمجه مع نظام غذائي متوازن.

وتابع أن تناول البيض لا يعد علاجا لمرض الزهايمر، لكنه قد يكون عاملا وقائيا ضمن نمط حياة صحي، يشمل التغذية السليمة، والنشاط البدني، وتحفيز الدماغ، والنوم الجيد.

ماذا عن الكوليسترول؟

وحول المخاوف المرتبطة بالكوليسترول، أشار إلى أن تناول البيض باعتدال لا يرفع خطر أمراض القلب لدى الأشخاص الأصحاء، مؤكدًا أن الاعتدال هو العامل الحاسم.

وأختتم حديثه، إن تناول البيض بشكل يومي أو منتظم قد يُساهم في دعم صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بأمراض الذاكرة، وعلى رأسها الزهايمر، بشرط الالتزام بنظام غذائي متوازن وعدم الإفراط.

شاب يصعد على سطح طائرة ويؤخر الرحلة ساعتين لهذا السبب



مع اقتراب عيد الحب.. 3 أبراج تنتظر الهدايا بفارغ الصبر

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر



أعراض تظهر قبل أسابيع من ظهور السرطان ... راقبها



علامات غير متوقعة تكشف نقص فيتامين د.. احذر