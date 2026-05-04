أطلقت مجموعة من طالبات كلية الإعلام بجامعة الأزهر حملة إعلامية جديدة تحت عنوان: آخِت، بهدف تسليط الضوء على جهود التنمية في القرى الريفية المصرية، وإبراز إنجازات الدولة والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة والخدمات داخل الريف، وذلك في إطار مشروع طلابي تطبيقي يجمع بين الجانب الأكاديمي والتوعوي.

تعزيز الوعي بالتنمية والتعليم والتكنولوجيا

تركز الحملة على رفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم داخل القرى، إلى جانب نشر ثقافة التكنولوجيا والزراعة الذكية، باعتبارهما من أهم أدوات دعم التنمية المستدامة وتطوير المجتمع الريفي.

وتتناول المبادرة عرض أبرز المشروعات التي ساهمت في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات داخل القرى المصرية، بما ينعكس على رفع جودة الحياة وتوفير فرص معيشة أفضل للسكان.

فريق العمل والإشراف الأكاديمي

يشارك في إعداد الحملة مجموعة من طالبات كلية الإعلام بجامعة الأزهر، وهن: روضة رمضان، إنچي عصام، جنة أشرف، چيهان طه، منى عبد النبى، دعاء إسماعيل، هدير عبدالله، عصماء محمد، ميرنا رزق، إسراء عادل، هبة عايد، ومريم حسان، تحت إشراف الدكتورة أمل حنيش والدكتورة إسراء عادل، ورئاسة القسم الدكتورة منى عبدالجليل، وعميدة الكلية الدكتورة ولاء العقاد.

التمكين الاقتصادي والاجتماعي داخل الريف

تسلط الحملة الضوء على المشروعات الناجحة داخل القرى، والتي تمثل مصادر دخل مستدامة، مع التركيز على دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر والشباب في المناطق الريفية.

وتهدف المبادرة إلى إبراز النماذج الناجحة من أبناء القرى في مجالات التعليم والعمل الحر والوظائف المرموقة، بما يسهم في بناء نماذج قدوة وإلهام للأجيال الجديدة.

دعم دور المرأة الريفية في التنمية

تولي الحملة اهتمامًا خاصًا بإبراز قصص نجاح المرأة العاملة في القرى، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل.

وتسعى الحملة إلى تقديم صورة واقعية وشاملة عن التطور الذي يشهده الريف المصري، من خلال توثيق قصص النجاح والجهود المبذولة لتحسين الخدمات ونشر المعلومات الصحيحة بشكل مبسط وموضوعي.

