احرص على تناوله- 5 فوائد للبيض على صحة الجسم

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 ص 14/02/2026

تناول البيض

البيض من أكثر الأطعمة شيوعًا على موائد الإفطار حول العالم، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وسهولة تحضيره.

وإدراجه ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن ينعكس إيجابيًا على عدة وظائف حيوية في الجسم.

فوائد البيض على صحة الجسم وفق "هيلث لاين".

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة

يحتوي البيض على بروتين كامل يضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة وتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.

دعم صحة القلب

رغم الجدل السابق حول الكوليسترول، توضح تقارير حديثة أن تناول البيض باعتدال لا يرفع خطر أمراض القلب لدى الأصحاء، بل قد يساهم في رفع الكوليسترول الجيد (HDL).

تعزيز صحة الدماغ

يحتوي صفار البيض على مادة الكولين، وهي عنصر مهم لوظائف الدماغ والذاكرة، كما تلعب دورًا في دعم صحة الجهاز العصبي.

تقوية صحة العين

البيض غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران يساعدان في حماية العين من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

المساعدة في التحكم بالوزن

بفضل محتواه العالي من البروتين، يعزز البيض الإحساس بالشبع ويقلل الرغبة في تناول السعرات الحرارية الزائدة، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي.

تناول البيض البيض فوائد البيض

أخبار

المزيد

