أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة حول ملف المفاوضات الجارية مع إيران، مؤكدًا أن الأمور تسير على ما يرام حتى الآن، وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وجاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن مسار الحوار بين واشنطن وطهران، حيث أشار إلى وجود تقدم إيجابي في بعض الملفات المطروحة للنقاش بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف الإيراني حالة من الترقب الدولي، وسط محاولات لإعادة إحياء مسار التفاهمات الدبلوماسية بين الطرفين.

ولم يكشف ترامب عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المفاوضات أو النقاط التي تم التوصل فيها إلى تقدم، مكتفيًا بالتأكيد على أن المسار الحالي يسير بشكل جيد.