تكرار الكوابيس بشكل مستمر قد يكون مؤشرا على اضطرابات صحية خطيرة أو الشعور بالإرهاق أو القلق أو التوتر أو الاكتئاب.

هل الكوابيس المتكررة علامة على مشكلات صحية نفسية؟

ترتبط الكوابيس المتكررة بحالات مرضية تشمل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب واضطرابات القلق، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

هل تشير اضطرابات النوم الأخرى إلى مشكلات صحية خفية؟

اضطرابات النوم الأخرى، بما في ذلك المشي أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين، يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة كامنة.

هل شلل النوم من اضطرابات النوم الخطيرة؟

يعد شلل النوم من بين اضطرابات النوم الأكثر خطورة وإثارة للقلق، إذ يحدث نتيجة حالة ارتخاء عضلي مؤقت أثناء حركة العين السريعة، وهي آلية أمان طبيعية تمنع النائم من الحركة أثناء النوم.

لماذا يثير شلل النوم الرعب؟

في حالات نادرة، قد يستيقظ الشخص قبل زوال حالة الشلل، مما يخلق تجربة مرعبة تشعره بالعجز عن الحركة أو الكلام.

كيف ترتبط اضطرابات النوم بالهلوسات وأمراض الأعصاب؟

غالبا ما تصاحب تجربة شلل النوم هلوسات، لأن وعي الشخص لم يفعل بالكامل بعد الاستيقاظ المفاجئ.

وتعد العلاقة بين اضطرابات النوم (الباراسومنيا) والحالات العصبية مثل باركنسون والزهايمر أمرا مهما.

على سبيل المثال، مرض باركنسون يزيد من احتمالية حدوث سلوكيات غير طبيعية في الجسم أثناء النوم.

هل الكوابيس المتكررة تؤثر على القلب والتنفس أثناء النوم؟

كما يرتبط تكرار الكوابيس بأمراض القلب، إذ تسبب الاستيقاظ مع تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

وأيضا الكوابيس ترتبط بانقطاع النفس النومي، حيث يولد الدماغ كوابيس عن الاختناق أو الغرق نتيجة لنقص الأكسجين.