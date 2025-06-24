الجفاف عند الأطفال.. ما أعراضه وطرق علاجه؟

الجفاف خطرًا يهدد الرضع والأطفال بشكل أكبر من البالغين، وتتراوح شدته من الخفيف الذي يسهل علاجه إلى الشديد الذي يهدد الحياة.

يحدث الجفاف عندما يفقد الطفل سوائل أكثر مما يتناوله، وبسبب القيء، الإسهال، الحمى، أو التعرق، وفقا لموقع "Baby Center".

أعراض الجفاف الخفيف والمتوسط عند الرضع

قلة النشاط واللعب.

عدم تغيير الحفاض لأكثر من 6 ساعات.

لون البول داكن ورائحته قوية.

الخمول.

جفاف وتشققات في الفم والشفتين.

قلة الدموع أو انعدامها أثناء البكاء.

علامات الجفاف الشديد

إذا لاحظت أيا من هذه العلامات، فاعتبر الحالة طارئة:

عيون غائرة.

برودة اليدين والقدمين مع ظهور بقع عليهما.

النعاس الشديد أو الانزعاج المفرط.

البقع اللينة في رأس الطفل.

تجاعيد في الجلد.

التبول مرة أو مرتين فقط يوميًا.

متى تطلب المساعدة؟

الجفاف الخفيف إلى المتوسط

اتصل بالطبيب للحصول على المشورة، أو قم بزيارة العيادة.

الجفاف الشديد

توجه إلى قسم الطوارئ فورًا. يمكن أن يتدهور الجفاف الشديد بسرعة لدى الأطفال، لذا من الضروري التصرف بسرعة.

علاج الجفاف عند الأطفال

يعتمد العلاج على شدة الجفاف:

الجفاف الشديد يحتاج الطفل إلى تلقي السوائل عبر الوريد في المستشفى لإعادة ترطيب جسمه.

الجفاف الخفيف أو المتوسط، يوصي الطبيب بزيادة تناول السوائل للطفل، ويعتمد نوع السائل على عمر الطفل، بالإضافة إلى ذلك، سيعمل على تحديد السبب الكامن وراء الجفاف وعلاجه لمنع تكراره.

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