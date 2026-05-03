وزيرة الثقافة تستقبل سفير قطر وتبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

كتب : محمد لطفي

06:14 م 03/05/2026

وخلال اللقاء، سلّم سفير دولة قطر دعوة رسمية من الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانى، وزير الثقافة القطري، لحضور حفل افتتاح معرض الدوحة الدولى للكتاب فى دورته ال35، والمقرر إقامته خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجارى، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الثقافية المصاحبة، ومن بينها افتتاح جناح "سور الأزبكية"، الذي تم تصميمه ليحاكي منطقة الأزبكية في مصر.

كما تم استعراض مشاركة مصر في المعرض من خلال 71 دار نشر تعرض أحدث إصداراتها، وهو ما حظي بإشادة الجانب القطري.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة بالدعوة، معربةً عن تقديرها لهذه اللفتة الكريمة.

كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية للدورة الـ58 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، والمقرر أن تحل دولة قطر ضيف شرف عليها، مع الاتفاق على تنظيم فعاليات وندوات ثقافية مشتركة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وبحث الجانبان أيضًا الإعداد للعام الثقافي المصري–القطري 2027، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لضمان تنفيذ الفعاليات بما يليق بالعلاقات الثقافية المتميزة بين البلدين.

