أثار خبر وفاة الفنان هاني شاكر حالة من الحزن والصدمة بين جمهوره، وأعاد تسليط الضوء على عدد من الأمراض الخطيرة المرتبطة بالجهاز الهضمي، وعلى رأسها نزيف القولون.

ويؤكد سعيد شلبي أن استئصال القولون يُعد أحد الحلول العلاجية المتقدمة التي يتم اللجوء إليها في حالات محددة، خاصة عندما تفشل العلاجات الدوائية أو تتفاقم الحالة الصحية للمريض.

وأضاف أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، تشمل الحالات التي تستدعي هذا الإجراء الجراحي عدة أسباب رئيسية، من أبرزها:

- سرطان القولون

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، يُعد من أهم الأسباب، حيث يتم استئصال الأجزاء المصابة بالخلايا السرطانية، أو إزالة الزوائد اللحمية الكبيرة التي يُخشى تحولها إلى أورام سرطانية، خاصة إذا تعذر استئصالها بالمنظار.

- الأمراض الالتهابية المزمنة

مثل التهاب القولون التقرحي، وهو مرض مزمن يصيب بطانة القولون، وقد يستدعي الاستئصال في حال فشل العلاج الدوائي وعدم استجابة الحالة.

- انسداد الأمعاء

في حالات الانسداد الكامل، يتم استئصال الجزء المتضرر من القولون لإعادة عمل الجهاز الهضمي بشكل طبيعي وتجنب المضاعفات الخطيرة.

- النزيف الحاد

عندما يحدث نزيف شديد لا يمكن السيطرة عليه بالأدوية أو الوسائل الأخرى، يصبح استئصال القولون خيارا ضروريا للحفاظ على حياة المريض.

- ثقب أو تمزق القولون

وهي من الحالات الطارئة التي تؤدي إلى تسرب محتويات الأمعاء إلى تجويف البطن، ما يشكل خطرًا كبيرًا ويتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

- مرض جيوب القولون (الرتوج)

يتم اللجوء إلى الاستئصال في حال تكرار الالتهابات أو حدوث مضاعفات مثل الخراج أو النزيف.

- الوقاية في بعض الحالات الوراثية

في بعض العائلات التي لديها تاريخ وراثي قوي للإصابة بسرطان القولون، قد يُنصح بالاستئصال كإجراء وقائي لتقليل خطر الإصابة.

متي يكون نزيف القولون خطرا؟

يكون نزيف القولون خطيرًا في حالات معينة، خاصة إذا ظهرت علامات تدل على فقدان دم كبير أو وجود سبب مرضي خطير، ومن أهم هذه الحالات

نزيف غزير أو مستمر

خروج كميات كبيرة من الدم أو استمرار النزيف لفترة دون توقف.

الدوخة أو الإغماء

مؤشر على انخفاض ضغط الدم بسبب فقدان الدم.

هبوط حاد في الضغط وسرعة ضربات القلب

علامة على صدمة قد تهدد الحياة.

شحوب شديد وإرهاق غير طبيعي

نتيجة حدوث أنيميا حادة.

براز أسود أو داكن جدًا

قد يشير إلى نزيف داخلي مستمر.

ألم شديد في البطن أو ارتفاع في الحرارة

قد يدل على التهاب حاد أو ثقب في القولون.

وجود أمراض مزمنة

مثل سرطان القولون أو التهاب القولون التقرحي.

أختتم شلبي حديثه قائلا:" أن قرار استئصال القولون لا يتم بشكل عشوائي، بل بعد تقييم دقيق للحالة الصحية، ويهدف في الأساس إلى إنقاذ حياة المريض أو تحسين جودة حياته".



وقد صرحت الفنانة نادية مصطفي عبر صفحتها الشخصية بالفيس بوك، كل ما أشيع عن حدوث نزيف أثناء العملية أو توقف القلب لفترة طويلة خلال الجراحة غير صحيح. الحقيقة أن الأزمة بدأت نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون (جيوب القولون)، وهي حالة قد تسبب التهابات ونزيف متكرر.



وقد تعرض بالفعل لنزيف شديد استدعى نقل دم، ومع عدم توقفه تم التدخل بالأشعة التداخلية ونجحت مؤقتًا في السيطرة عليه.

