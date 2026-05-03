إعلان

عادة شائعة في الصيف تضر الكلى والمعدة.. توقف عنها

كتب : أحمد الضبع

04:00 م 03/05/2026

صحة الكلى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنتشر عادة شرب الماء واقفا، خاصة خلال فترات الحر الشديد، باعتبارها وسيلة سريعة لتعويض السوائل وترطيب الجسم، إلا أن تقارير طبية تشير إلى أن طريقة تناول الماء قد تؤثر على كفاءة الهضم ووظائف بعض الأعضاء عند بعض الأشخاص.

أضرار شرب الماء واقفا

وبحسب دراسة منشورة في موقع Healthians، فإن شرب الماء أثناء الوقوف قد يؤدي إلى اندفاع السوائل بسرعة داخل الجهاز الهضمي، ما قد يعيق العملية الطبيعية للهضم ويؤدي لدى بعض الحالات إلى الشعور بالانتفاخ أو عدم الارتياح المعدي.

وأوضحت الدراسة أن تناول الماء بشكل سريع وغير منظم قد يؤثر على توازن السوائل داخل الجسم، وهو ما قد ينعكس بشكل غير مباشر على عمل الكلى في تنظيم وترشيح السوائل، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية سابقة أو ضعف في وظائف الكلى.

وأضافت أن بعض البيانات الطبية تشير إلى احتمالية ارتباط هذه العادة بزيادة اضطرابات الجهاز الهضمي، نتيجة تسارع مرور الماء عبر القناة الهضمية دون الاستفادة المثلى من عملية الامتصاص التدريجي.

أهمية انتظام استهلاك المياه على مدار اليوم

ويؤكد متخصصون في التغذية أن العامل الأهم ليس وضعية الشرب بقدر ما هو انتظام استهلاك المياه على مدار اليوم، خاصة في فصل الصيف، مع ضرورة تجنب الجفاف عبر توزيع الكميات بشكل متوازن.

ويشدد الخبراء على أن أفضل ممارسة صحية هي شرب الماء بهدوء وبكميات معتدلة، سواء أثناء الجلوس أو الوقوف، بما يضمن دعم الترطيب الطبيعي للجسم والحفاظ على كفاءة وظائفه الحيوية.

اقرأ أيضا:

نظام غذائي يقي من أمراض القلب التاجية

هذه الوجبة الخفيفة تجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان والأمراض القلبية

احذر.. 6 علامات صامتة تكشف أمراض القلب

الماء الجفاف الكلى المياه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بكعكة "حبل المشنقة".. بن غفير يثير الجدل في عيد ميلاده الخمسين
شئون عربية و دولية

بكعكة "حبل المشنقة".. بن غفير يثير الجدل في عيد ميلاده الخمسين
ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم (صورة)
رياضة محلية

ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم (صورة)
أول تعليق من مدرسة ويزنس للغات بالمنصورية بعد واقعة "شاشة العرض"
مدارس

أول تعليق من مدرسة ويزنس للغات بالمنصورية بعد واقعة "شاشة العرض"
"بعض الأصوات لا تموت".. منذر رياحنة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة
زووم

"بعض الأصوات لا تموت".. منذر رياحنة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الكبير هاني شاكر
زووم

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الكبير هاني شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنان هاني شاكر
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة