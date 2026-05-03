تنتشر عادة شرب الماء واقفا، خاصة خلال فترات الحر الشديد، باعتبارها وسيلة سريعة لتعويض السوائل وترطيب الجسم، إلا أن تقارير طبية تشير إلى أن طريقة تناول الماء قد تؤثر على كفاءة الهضم ووظائف بعض الأعضاء عند بعض الأشخاص.

أضرار شرب الماء واقفا

وبحسب دراسة منشورة في موقع Healthians، فإن شرب الماء أثناء الوقوف قد يؤدي إلى اندفاع السوائل بسرعة داخل الجهاز الهضمي، ما قد يعيق العملية الطبيعية للهضم ويؤدي لدى بعض الحالات إلى الشعور بالانتفاخ أو عدم الارتياح المعدي.

وأوضحت الدراسة أن تناول الماء بشكل سريع وغير منظم قد يؤثر على توازن السوائل داخل الجسم، وهو ما قد ينعكس بشكل غير مباشر على عمل الكلى في تنظيم وترشيح السوائل، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية سابقة أو ضعف في وظائف الكلى.

وأضافت أن بعض البيانات الطبية تشير إلى احتمالية ارتباط هذه العادة بزيادة اضطرابات الجهاز الهضمي، نتيجة تسارع مرور الماء عبر القناة الهضمية دون الاستفادة المثلى من عملية الامتصاص التدريجي.

أهمية انتظام استهلاك المياه على مدار اليوم

ويؤكد متخصصون في التغذية أن العامل الأهم ليس وضعية الشرب بقدر ما هو انتظام استهلاك المياه على مدار اليوم، خاصة في فصل الصيف، مع ضرورة تجنب الجفاف عبر توزيع الكميات بشكل متوازن.

ويشدد الخبراء على أن أفضل ممارسة صحية هي شرب الماء بهدوء وبكميات معتدلة، سواء أثناء الجلوس أو الوقوف، بما يضمن دعم الترطيب الطبيعي للجسم والحفاظ على كفاءة وظائفه الحيوية.