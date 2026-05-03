إعلان

لا يغرك طعمه.. طعام شائع يرفع احتمالات الإصابة بسرطان القولون

كتب : أسماء العمدة

05:00 م 03/05/2026

سرطان القولون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعض الأطعمة الشائعة التي يستهلكها الكثيرون بشكل يومي قد تكون عاملا خافيا في زيادة احتمالية الإصابة، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة ولفترات طويلة، وفقا لموقع healthline.

كيف يزيد هذا الطعام من خطر الإصابة؟

الأطعمة المصنعة، وخاصة اللحوم المعالجة مثل النقانق واللانشون، تحتوي على مواد حافظة وكيماويات قد تتحول داخل الجسم إلى مركبات مسرطنة.

كما أن الطهي على درجات حرارة عالية، مثل الشوي أو القلي، قد يؤدي إلى تكوين مواد ضارة تؤثر على خلايا القولون وتزيد من احتمالية حدوث طفرات جينية.

متى يصبح الخطر أكبر؟

يزداد خطر الإصابة عند تناول هذه الأطعمة بشكل منتظم ويومي، خاصة مع قلة تناول الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات والفواكه، كما يرتفع الخطر لدى الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة غير صحي، مثل قلة الحركة والتدخين.

لماذا يجب الحذر من هذه الأطعمة؟

سرطان القولون من الأمراض التي قد تتطور بصمت في مراحله الأولى دون ظهور أعراض واضحة، مما يجعل الوقاية من خلال تعديل النظام الغذائي أمرا ضروريا، وأن تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة.

هل يمكن الوقاية؟

يمكن تقليل المخاطر بشكل ملحوظ عبر اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وينصح بالإكثار من تناول الألياف، مثل الحبوب الكاملة والخضروات، والابتعاد عن الدهون المشبعة، مع ممارسة النشاط البدني بانتظام.

نصائح مهمة للحفاظ على صحة القولون

تقليل تناول اللحوم المصنعة والمقلية

الإكثار من شرب الماء

تناول الخضروات والفواكه يوميا

ممارسة الرياضة بانتظام

إجراء الفحوصات الدورية خاصة بعد سن الأربعين.

اقرأ أيضا:

نظام غذائي يقي من أمراض القلب التاجية

هذه الوجبة الخفيفة تجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان والأمراض القلبية

احذر.. 6 علامات صامتة تكشف أمراض القلب

سرطان القولون لأطعمة المصنعة اللحوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الفصول الأربعة في يوم واحد.. عواصف وأمطار ورياح تضرب المحافظات
أخبار المحافظات

الفصول الأربعة في يوم واحد.. عواصف وأمطار ورياح تضرب المحافظات
"بعض الأصوات لا تموت".. منذر رياحنة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة
زووم

"بعض الأصوات لا تموت".. منذر رياحنة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة
متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
أخبار

متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
تشكيل ليفربول ومانشستر يونايتد الرسمي لقمة الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

تشكيل ليفربول ومانشستر يونايتد الرسمي لقمة الدوري الإنجليزي
بعد مصرع مُنقذها.. وفاة الطالبة عايدة رياض فتاة حادث قطار المنوفية
أخبار المحافظات

بعد مصرع مُنقذها.. وفاة الطالبة عايدة رياض فتاة حادث قطار المنوفية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنان هاني شاكر
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة