بعض الأطعمة الشائعة التي يستهلكها الكثيرون بشكل يومي قد تكون عاملا خافيا في زيادة احتمالية الإصابة، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة ولفترات طويلة، وفقا لموقع healthline.

كيف يزيد هذا الطعام من خطر الإصابة؟

الأطعمة المصنعة، وخاصة اللحوم المعالجة مثل النقانق واللانشون، تحتوي على مواد حافظة وكيماويات قد تتحول داخل الجسم إلى مركبات مسرطنة.

كما أن الطهي على درجات حرارة عالية، مثل الشوي أو القلي، قد يؤدي إلى تكوين مواد ضارة تؤثر على خلايا القولون وتزيد من احتمالية حدوث طفرات جينية.

متى يصبح الخطر أكبر؟

يزداد خطر الإصابة عند تناول هذه الأطعمة بشكل منتظم ويومي، خاصة مع قلة تناول الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات والفواكه، كما يرتفع الخطر لدى الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة غير صحي، مثل قلة الحركة والتدخين.

لماذا يجب الحذر من هذه الأطعمة؟

سرطان القولون من الأمراض التي قد تتطور بصمت في مراحله الأولى دون ظهور أعراض واضحة، مما يجعل الوقاية من خلال تعديل النظام الغذائي أمرا ضروريا، وأن تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة.

هل يمكن الوقاية؟

يمكن تقليل المخاطر بشكل ملحوظ عبر اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وينصح بالإكثار من تناول الألياف، مثل الحبوب الكاملة والخضروات، والابتعاد عن الدهون المشبعة، مع ممارسة النشاط البدني بانتظام.

نصائح مهمة للحفاظ على صحة القولون

تقليل تناول اللحوم المصنعة والمقلية

الإكثار من شرب الماء

تناول الخضروات والفواكه يوميا

ممارسة الرياضة بانتظام

إجراء الفحوصات الدورية خاصة بعد سن الأربعين.