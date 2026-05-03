نعت الفنانة يسرا المطرب الراحل هاني شاكر، الذي وافته المنية قبل قليل عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت يسرا عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "خسارة كبيرة للساحة الفنية العربية… رحيل "أمير الغناء العربي" الراقي هاني شاكر، ستظل أعماله محفورة في وجدان جمهوره ومحبيه عبر الأجيال".

وتابعت: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته الصبر والسلوان، خالص العزاء لزوجته وعائلته وكل محبيه".

موعد ومكان جنازة هاني شاكر

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، موعد ومكان صلاة الجنازة، حيث من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

آخر ظهور للفنان هاني شاكر

وكان آخر ظهور للفنان الراحل خلال رحلته إلى باريس، استعدادًا للمشاركة في حفل "ليلة حب من الشرق"، الذي كان من المقرر إقامته في فبراير 2026 على مسرح "دوم دو باري".

وسافر الراحل برفقة زوجته ونجله شريف، ومدير أعماله اللبناني خضر عكنان، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويدخل في غيبوبة تامة، لتنتهي رحلته مع المرض برحيله عن عالمنا.

