موسم الحج 2026.. ما الذي توفّره الهوية الرقمية للحجّاج؟

كتب : د ب أ

05:27 م 03/05/2026 تعديل في 05:35 م

أتاحت المديرية العامة للجوازات السعودية للحجاج التسجيل في منصة "أبشر" واستخراج هوية زائر الرقمية، وذلك لتوفير تنقل آمن وسهل داخل المملكة.

وأوضحت الجوازات في بيان لها الأحد أن هوية زائر الرقمية تعد بمثابة وثيقة رسمية معتمدة، تمكن الحجاج من التنقل بسهولة وأمان خلال فترة تواجدهم داخل المملكة.

وأشارت إلى أن هذه الهوية تغني حاملها عن حمل جواز السفر الورقي أثناء التنقل داخل المملكة. وأعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أول أمس الجمعة جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام .

وبرز في مختلف المنافذ الدولية، جهاز "الكاونتر المتنقل" الذي تعتمد عليه المديرية العامة للجوازات لتسهيل إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لعام 1447هـ. وتعمل المديرية على توظيف أحدث التقنيات التي تُسهم في تحقيق أعلى درجات الأمان والموثوقية وتيسير رحلة الحج.

ويساهم "الكاونتر المتنقل" في تسهيل إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بأخذ الخصائص الحيوية والتقاط صورة الوجه وقراءة بيانات جوازات السفر، بشكل سلس وسريع دون انتظار.

