الشعور بألم في القدم من الأعراض التي قد يستهين بها كثيرون، إلا أن هذا الألم قد يكون في بعض الحالات مؤشرا خطرا على الإصابة بمرض السكري، خاصة إذا تكرر أو صاحبه تنميل أو وخز.

ووفقا لموقع healthline، فإن الانتباه المبكر لمثل هذه الأعراض قد يساهم بشكل كبير في التشخيص المبكر وتجنب مضاعفات خطيرة.

كيف يظهر ألم القدم المرتبط بالسكري؟

يظهر ألم القدم لدى مرضى السكري غالبا نتيجة تلف الأعصاب، وهي حالة تعرف بـ"الاعتلال العصبي السكري".

وقد تتجلى الأعراض في صور متعددة مثل شعور بالوخز أو الحرقان، وتنميل مستمر في القدم، وألم حاد أو مزمن خاصة ليلا، وفقدان الإحساس في بعض الحالات، هذا النوع من الألم قد يبدأ بشكل خفيف ثم يتفاقم تدريجيا إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

متى يصبح الألم مؤشرا مقلقا؟

استمرار الألم لفترات طويلة دون سبب واضح

ازدياد الألم مع مرور الوقت

ظهور تقرحات أو جروح لا تلتئم بسهولة

تغير لون الجلد أو تورم القدم

لماذا يسبب السكري ألم في القدم؟

يرتبط ذلك بارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة، مما يؤدي إلى:

تلف الأعصاب الطرفية

ضعف الدورة الدموية في الأطراف

انخفاض قدرة الجسم على التئام الجروح.