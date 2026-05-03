إعلان

لا تتجاهله.. ألم القدم أول جرس إنذار للإصابة بهذا المرض

كتب : أسماء العمدة

05:30 م 03/05/2026

ألم القدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشعور بألم في القدم من الأعراض التي قد يستهين بها كثيرون، إلا أن هذا الألم قد يكون في بعض الحالات مؤشرا خطرا على الإصابة بمرض السكري، خاصة إذا تكرر أو صاحبه تنميل أو وخز.

ووفقا لموقع healthline، فإن الانتباه المبكر لمثل هذه الأعراض قد يساهم بشكل كبير في التشخيص المبكر وتجنب مضاعفات خطيرة.

كيف يظهر ألم القدم المرتبط بالسكري؟

يظهر ألم القدم لدى مرضى السكري غالبا نتيجة تلف الأعصاب، وهي حالة تعرف بـ"الاعتلال العصبي السكري".

وقد تتجلى الأعراض في صور متعددة مثل شعور بالوخز أو الحرقان، وتنميل مستمر في القدم، وألم حاد أو مزمن خاصة ليلا، وفقدان الإحساس في بعض الحالات، هذا النوع من الألم قد يبدأ بشكل خفيف ثم يتفاقم تدريجيا إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

متى يصبح الألم مؤشرا مقلقا؟

استمرار الألم لفترات طويلة دون سبب واضح

ازدياد الألم مع مرور الوقت

ظهور تقرحات أو جروح لا تلتئم بسهولة

تغير لون الجلد أو تورم القدم

لماذا يسبب السكري ألم في القدم؟

يرتبط ذلك بارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة، مما يؤدي إلى:

تلف الأعصاب الطرفية

ضعف الدورة الدموية في الأطراف

انخفاض قدرة الجسم على التئام الجروح.

اقرأ أيضا:

نظام غذائي يقي من أمراض القلب التاجية

هذه الوجبة الخفيفة تجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان والأمراض القلبية

احذر.. 6 علامات صامتة تكشف أمراض القلب

ألم القدم السكري الأعصاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
أخبار المحافظات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
ظهور نادر لحسين الشحات مع أبو تريكة (صورة)
رياضة محلية

ظهور نادر لحسين الشحات مع أبو تريكة (صورة)
إيران: لن نتراجع عن شروطنا بشأن مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران: لن نتراجع عن شروطنا بشأن مضيق هرمز
قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
دفاع أشرف زكي يقدم فلاشة تثبت وقائع سب وقذف ياسمينا المصري
حوادث وقضايا

دفاع أشرف زكي يقدم فلاشة تثبت وقائع سب وقذف ياسمينا المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. ليفربول 0 -2 مانشستر يونايتد.. الثاني للشياطين الحمر
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة