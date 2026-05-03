قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قائد القيادة براد كوبر زار أمس المدمرة ميليوس خلال قيامها بدوريات لدعم حصار الموانئ الإيرانية.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان اليوم الأحد، أن قائد القيادة أكد للبحارة خلال زيارته المدمرة ميليوس ضرورة المهمة الجارية في حصار الموانئ الإيرانية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أنها نجحت في تغير مسار 49 سفينة تجارية حتى الآن، لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية.