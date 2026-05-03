كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة الدخيلة بالإسكندرية عن سلامة القوى العقلية للمتهم "خ.س.ع" (عاطل)، المتهم بقتل حارس عقار في منطقة البيطاش، حيث أكدت التقارير الطبية والنفسية أنه لا يعاني من أي اضطرابات عقلية أو أمراض نفسية.

وأوضح تقرير الأخصائي النفسي أن المتهم كان مدركًا تمامًا لأفعاله وقت ارتكاب الواقعة، وأن أي اضطراب بدا عليه كان نتيجة مباشرة لتعاطي المواد المخدرة.

نتائج تحليل المخدرات وإثبات التعاطي

أظهرت نتائج الفحوصات المعملية تعاطي المتهم لمخدري “الحشيش” و”الآيس” (الشابو)، حيث أكد التقرير الفني أن الأعراض السلوكية التي ظهرت عليه تتشابه مع بعض الاضطرابات النفسية، لكنها ناتجة عن التأثير الكيميائي للمخدرات على الجهاز العصبي.

وبناءً على ذلك، أكدت التحقيقات انتفاء أي مانع للمسؤولية الجنائية، وتحمل المتهم كامل المسؤولية عن أفعاله.

تفاصيل الجريمة واستدراج المجني عليه

تعود الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بمقتل حارس عقار يدعى “م.ع.ع” في منطقة البيطاش. وكشفت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه للصعود إلى شقته بدعوى مساعدته في إنزال بعض المحتويات، قبل أن يعتدي عليه باستخدام “لوح خشبي”، ثم ألقاه من شرفة العقار أمام زوجته التي كانت شاهدة على الحادث من أحد أجزاء المبنى.

إجراءات الضبط والتحقيقات الجارية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم وأداة الجريمة، وبمواجهته بنتائج التحاليل والتقارير الفنية وشهادات الشهود، تم تحرير محضر بالواقعة.

وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مواصلة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.