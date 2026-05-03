الجيش الكويتي يحبط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية

كتب : مصراوي

06:01 م 03/05/2026

العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، اليوم، إن القوات المسلحة الكويتية تمكنت صباح يوم أمس من إحباط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية الكويتية.

وأشار المتحدث إلى ضبط 4 متسللين حاولوا دخول الكويت عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة، وجرت إحالتهم للجهات المختصة.

وأكد أن رئاسة الأركان العامة للجيش تُهيب بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة.

