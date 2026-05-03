دفاع أشرف زكي يقدم فلاشة تثبت وقائع سب وقذف ياسمينا المصري

استمعت نيابة النزهة إلى أقوال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في البلاغ المقدم منه ضد الممثلة ياسمينا المصري، يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير والإساءة إليه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فلاشة ومستندات في اتهام ياسمينا المصري بسب أشرف زكي

وخلال التحقيقات، قدم شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، حافظتي مستندات تضمنت المنشورات محل الاتهام، إلى جانب فلاشة تحتوي على مقاطع مرئية تثبت وقائع السب والقذف.

ووجه أشرف زكي للمتهمة اتهامات بالسب والقذف والطعن في الأعراض، والتهديد بالإيذاء، والإساءة إلى سمعته وسمعة أسرته.

القبض على المتهمة والتحقيقات

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ياسمينا المصري بمنطقة النزهة، على خلفية اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.