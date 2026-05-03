مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يزداد خطر فساد الأسماك بسرعة، مما يسبب التسمم الغذائي، لذلك، من الضروري معرفة العلامات التي تكشف فساد السمك عند الشراء في الأسواق.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم علامات تكشف فساد السمك في الأسواق، وفقا لموقع "هيلث".

هل رائحة السمك تكشف عن جودته؟

يجب أن يكون السمك الطازج خفيف الرائحة وخاليا من أي رائحة حامضة أو كريهة، إذ تشير الرائحة القوية أو النفاذة إلى أنه فاسد.

هل تغير لون لحم السمك مؤشر على فساده؟

تغير لون لحم السمك من أبرز علامات الفساد، ويجب أن يكون اللحم خاليا من أي اسمرار أو بقع داكنة، فالسمك الطازج يتميز بلون وردي فاتح أو برتقالي باهت.

وإذا كان مظهره باهت ورمادي بدون خطوط بيضاء محددة، فهذا يدل على فساده.

كيف تكشف عيون السمك عن فساده؟

السمك الطازج تكون عيناه لامعتين وصافيتين وبارزة مع حدقة داكنة، لكن العيون تدل على أن السمك لم يعد طازجا.

هل تفتت اللحم مؤشر على فساد السمك؟

لحم السمك الطازج يكون متماسك ويعود إلى وضعه الطبيعي عند الضغط عليه برفق.

لكن إذا تفتت بسهولة، فهذا غالبا دليل على أن السمك فاسد.

كيفية تخزين السمك في الثلاجة؟

يجب عدم ترك السمك خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، حيث يمكن للبكتيريا المسببة للأمراض أن تنمو بسرعة في المأكولات البحرية النيئة غير المبردة.

من الأفضل وضع السمك في الثلاجة بأسرع وقت ممكن، وينصح بتناوله خلال يومين من شرائه طالما أنه طازج، ويمكن تجميده نيئا خلال يوم أو يومين.