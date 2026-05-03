تمزق عضلة القلب من المضاعفات النادرة والخطيرة التي تحدث بعد الإصابة بنوبة قلبية، حيث تتعرض أنسجة عضلة القلب للانهيار والتمزق، ولا يظهر هذا التدهور خلال الأيام الأولى التي تلي الاحتشاء، نتيجة ضعف النسيج القلبي المتضرر وعدم قدرته على تحمل الضغط.

كما أن هذه الحالة تعني حدوث تمزق في جدار القلب أو في العضلات المسؤولة عن دعم الصمامات أو في الحاجز الفاصل بين حجرات القلب، وهو ما يُعيق تدفق الدم بشكل طبيعي ويهدد وظائف القلب الحيوية، وفقا لموقع "health".

ما مدى خطورة تمزق عضلة القلب؟



تشير دراسات منشورة في مجلة "فرونتيرز" المتخصصة في طب القلب والأوعية الدموية"

إلى أن تمزق عضلة القلب لا يتجاوز حدوثه 2 إلى 4% من حالات النوبات القلبية، إلا أن معدل الوفيات يصل إلى نحو 90%، ويكون التدخل السريع هو العامل المهم في إنقاذ حياة المريض، رغم أن كثيرا من الحالات تنتهي بالوفاة.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بـ تمزق عضلة القلب؟



تزداد احتمالية الإصابة بتمزق عضلة القلب لدى المرضى الذين تعرضوا لنوبة قلبية حديثة، خاصة في حال عدم الالتزام بالعلاج أو المتابعة الطبية، وتشمل أبرز عوامل الخطر:

الجنس: تزداد النسبة لدى النساء.

العمر: كبار السن فوق 60 عاما.

التاريخ المرضي: وجود أمراض قلبية سابقة أو ارتفاع ضغط الدم.

ما أعراض تمزق عضلة القلب؟



تظهر أعراض تمزق عضلة القلب بشكل مفاجئ وحاد، وتشمل:

ألم شديد في الصدر.

ضيق في التنفس.

انخفاض حاد في ضغط الدم.

فقدان الوعي أو الإغماء.

برودة الجلد نتيجة الصدمة القلبية.

وفي الحالات المتقدمة، تتطور الحالة إلى توقف القلب أو فشل القلب أو فشل الجهاز التنفسي أو تجمع السوائل حول القلب.

ما أسباب تمزق عضلة القلب؟



يحدث تمزق عضلة القلب نتيجة مضاعفات مباشرة لنوبة قلبية حادة، حيث تموت أجزاء من عضلة القلب وتضعف بشكل كبير، ومن أبرز الأسباب:

احتشاء عضلة القلب.

ضعف أنسجة القلب بعد النوبة.

التهابات القلب.

إصابات الصدر الشديدة مثل حوادث السير.

كيفية تشخيص تمزق عضلة القلب؟



يعتمد التشخيص على السرعة والدقة، وتخطيط صدى القلب هو الأداة الأساسية للكشف عن الحالة، حيث يحدد موقع التمزق ودرجة تأثيره على القلب.

كما تُستخدم وسائل تشخيصية أخرى مثل:

تخطيط صدى القلب عبر المريء أو الصدر.

التصوير المقطعي المحوسب لتمييز الحالة عن أمراض أخرى.

قسطرة القلب في الحالات المستقرة.

تقنيات التباين لتحسين وضوح الصور الطبية.

ما طرق العلاج؟



يبدأ العلاج عادة بمحاولة تثبيت حالة المريض بشكل عاجل، لكن في معظم الحالات يستدعي الأمر تدخلا جراحيا.

وتشمل الخيارات العلاجية:

إصلاح التمزق جراحيا باستخدام رقع من مواد طبية خاصة.

إغلاق التمزق بخيوط جراحية في الحالات الصغيرة.

استخدام مواد لاصقة طبية أو رقع كولاجين في بعض الحالات المعقدة.

دعم مؤقت بالأدوية لحين إجراء التدخل الجراحي.

ماذا بعد العلاج؟



تعتمد فرص التعافي على سرعة التشخيص والعلاج، إلا أن الناجين من هذه الحالة يواجهون فترة نقاهة طويلة، مع ضرورة المتابعة القلبية المستمرة.

كما يعاني بعض المرضى من ضعف دائم في وظائف القلب أو الحاجة لتقييد النشاط البدني لفترات طويلة.

كيف يمكن الوقاية وتقليل المخاطر؟



الوقاية تبدأ بالأساس من تجنب النوبات القلبية، عبر:

ضبط ضغط الدم والكوليسترول.

السيطرة على مرض السكري.

الإقلاع عن التدخين.

الالتزام بالفحوصات الدورية للقلب.

التدخل السريع عند ظهور أي أعراض صدرية.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟



من الضروري الذهاب إلى المستشفى فورا عند ظهور أعراض مثل ألم حاد في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو إغماء مفاجئ، خاصة لدى من لديهم تاريخ حديث مع النوبات القلبية.