تشهد الأسواق انخفاضا في أسعار البرقوق، ويتراوح سعر الكيلو من 25 إلى 40 جنيها، وهي فاكهة غنية بالعناصر الغذائية، ويمكنها حماية الجسم من الأمراض، فما فوائدها؟.

تحسين صحة القلب

المواد الكيميائية النباتية في البرقوق تعمل كمضادات أكسدة قوية، حيث تساعد في الوقاية من أمراض القلب، كما أن البرقوق غني بالألياف التي تساهم أيضًا في الوقاية من هذه الأمراض، بحسب موقع هيلث.

غذاء صحي لمرضى السكري

البرقوق يمكن أن يكون غذاء صحي لمرضى السكري، نظرًا لارتفاع نسبة الفركتوز والسوربيتول، فإن البرقوق لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم، يؤخر امتصاص الجلوكوز عن طريق إبطاء معدل خروج الطعام من المعدة، كما تزيد الألياف القابلة للذوبان في البرقوق من حساسية الأنسولين وبالتالي فهي جيدة للوقاية من مرض السكري من النوع 2 وعلاجه.

تعزيز الهضم

البرقوق مصدر جيد للألياف الغذائية، بالإضافة إلى مكونات السوربيتول والإيزاتين الموجودة به التي تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي، ولهذين المكونين تأثير ملين يشجعان على إفراز السوائل في الأمعاء ويحاربان الإمساك.

خفض نسبة الكوليسترول

الألياف الموجودة في البرقوق تربط الأحماض الصفراوية وتساعد في إفرازها، يعمل الكبد على زيادة إنتاج الأحماض الصفراوية الجديدة عن طريق استخلاص الكوليسترول من مجرى الدم، هذا يساعد بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

محاربة هشاشة العظام

البرقوق يحارب هشاشة العظام، حيث أنه مصدر مهم للبورون الذي يساعد في تحسين كثافة العظام.

منع ارتفاع ضغط الدم

نظرا لاحتواء البرقوق على نسبة عالية من البوتاسيوم، فهو يساعد في تنظيم ضغط الدم.

معالجة التهاب الكبد

لاحتواء البرقوق على الألياف، فهو يعتبر علاج لاضطرابات الكبد، تم إجراء تجربة سريرية للتحقق من آثار البرقوق على وظائف الكبد، على من لديهم مستوى مرتفع من إنزيمات الكبد بسبب خلايا الكبد التالفة، تم إعطاؤهم 3 حبات برقوق منقوعة في كوب من الماء (250 مل) طوال الليل، وبعد 8 أسابيع أظهر المشاركون انخفاضًا كبيرًا في "الأسبارتات ترانس أميناز والبيليروبين"، ما يشير إلى أنه قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد.

التخلص من الوزن الزائد

البرقوق مصدر جيد للطاقة ولكنه يستغرق وقتا للهضم ما يجعل الشخص ممتلئًا لفترة طويلة من الزمن، كما أنه مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان، ما يساعدك على إنقاص الوزن عن طريق منع الإفراط في تناول الطعام.

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