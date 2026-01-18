إعلان

تعليم كفر الشيخ تحقق في تداول أسئلة امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية

كتب : إسلام عمار

01:02 م 18/01/2026

مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ

شهدت امتحانات اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حالة من الجدل والخوف بين أولياء الأمور بعد تداول ورقة أسئلة امتحان المادة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال صفحات تحمل اسم "الغش".
وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، لمصراوي، أن تلك الحالة ليست تسريبًا لكنها غش إلكتروني، مشيرًا إلى أنه جار تتبع مصدر الورقة وتحديد القائم علي نشرها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وقال المصدر إن الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ شدد على كافة رؤساء اللجان بضرورة منع تواجد الهواتف المحمولة داخل اللجان.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم شددت في وقت سابق على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يثبت تورطه في تسريب الامتحانات أو المساهمة في الغش الإلكتروني، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

تعليم كفر الشيخ أسئلة امتحان الإنجليزي الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية

