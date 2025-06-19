مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند النوم في غرفة مظلمة تماماً

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا أن النوم في بيئة مظلمة تماما قد يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري، خاصة لدى كبار السن.

وأوضحت الدراسة أن النوم في الظلام يحمل فوائد صحية عديدة، ولكن ماذا يحدث لك عندما تمتد هذه العادة لمدة 3 أيام متواصلة؟ هذا ما نكشفه لكم وفقا لـ "northwestern" و"هيلث لاين".

وفي الستينيات أجرى علماء من معهد ماكس بلانك في ألمانيا "تجربة البانكر"، حيث تم عزل المشاركين تماما عن الضوء والمؤثرات الزمنية.

وأوضح الباحثون أن الإيقاع البيولوجي للإنسان بدأ يتغير تدريجيا، ليمتد اليوم البيولوجي إلى أكثر من 24 ساعة.

وهذا يدل على أن الجسم يتأقلم مع غياب الضوء، لكنه يعيد تنظيم ساعته الداخلية بطريقة مختلفة.

لكن، البقاء لفترات طويلة في بيئة مظلمة قد يؤدي إلى اضطرابات إدراكية وهلوسة سمعية وبصرية حتى لدى الأفراد الأصحاء.

وفي الدراسة تبين أن بعض المشاركين بدأوا يعانون من القلق وفقدان الإحساس بالزمن، وشعروا وكأنهم ينفصلون عن الواقع مع مرور الوقت.

وبينما يجد البعض في الظلام الكثير من الراحة الذهنية، قد يجد آخرون أنفسهم يصارعون أفكارهم في العزلة خانقة.

لذا قد تكون التجربة محفوفة بالمخاطر النفسية، خاصة لمن يعانون من القلق أو الاكتئاب.

لذا، ينصح الباحثون أن تكون هذه التجارب مؤقتة، وتتم في بيئات آمنة وتحت إشراف متخصصين.

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