"جورميه للأغذية" تعتزم طرح 47.6% من رأس مالها بالبورصة.. فما التقاصيل؟

كتبت- ميريت نادي:

01:01 م 18/01/2026

البورصة المصرية

أعلنت شركة "جورميه" إيجيبت دوت كوم للأغذية، نيتها في إجراء طرح عام أولي لأسهمها في البورصة المصرية بنسبة 47.6% من إجمالي رأس المال من خلال بيع ثانوي لشركة "بي إنفستمنتس" القابضة التي ستبيع أكثر من 19.5 مليون سهم.

وستحتفظ شركة "بي إنفستمنتس" بحصة تبلغ 40% من رأس مال الشركة، بما يعكس ثقتها في أعمال الشركة وآفاق نموها المستقبلية، وفق بيان اليوم.

تفاصيل الطرح

شريحة طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر (الطرح الخاص).

شريحة طرح عام للجمهور في مصر (الطرح العام) على أن يتم طرح كل من الطرح الخاص والطرح العام بنفس سعر السهم (سعر الطرح)، من خلال عملية .Book Building

ومن المتوقع إتمام الطرح المشترك وبدء التداول على أسهم الشركة خلال فبراير 2026، وذلك من خلال الحصول على الموافقات اللازمة وظروف السوق السائدة.

البورصة جورميه للأغذية شركة بي إنفستمنتس

