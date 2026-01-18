كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كيرتين الأسترالية أن قضاء أكثر من 10 ساعات أسبوعيا في ألعاب الفيديو قد يؤثر سلبا على النظام الغذائي والنوم وكتلة الجسم لدى الشباب.

وشملت الدراسة 317 طالبا من 5 جامعات أسترالية، بمتوسط عمر 20 عاما.

وبناء على التقييم الذاتي لمدة ممارسة ألعاب الفيديو، قسم المشاركون إلى 3 مجموعات:

منخفض المشاركة: من 0 إلى 5 ساعات أسبوعيا

متوسط المشاركة: من 5 إلى 10 ساعات أسبوعيا

اللاعبون النشطون: أكثر من 10 ساعات أسبوعا

وأظهرت الدراسة أن الطلاب الذين يلعبون باعتدال يتمتعون بمؤشرات صحية متقاربة، إلا أن هذه المؤشرات تتدهور بشكل ملحوظ عند تجاوز 10 ساعات أسبوعيا من اللعب، وفقا لـ "Naukatv".

كما لاحظ الباحثون أن الطلاب الذين لعبوا حتى 10 ساعات أسبوعيا كانوا متشابهين في مؤشرات النظام الغذائي والنوم وكتلة الجسم، بينما ظهرت فروق واضحة لدى من لعبوا أكثر من 10 ساعات، إذ انحرفت مؤشراتهم الصحية بشكل كبير عن بقية العينة.

وكشفت الدراسة عن تراجع جودة النظام الغذائي عند تجاوز 10 ساعات من اللعب أسبوعيا، إضافة إلى ارتفاع معدل السمنة بين اللاعبين النشطين مقارنة بمن يلعبون نادرا أو باعتدال.

وبلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم لدى اللاعبين النشطين 26.3 كغم/م²، في حين بقي ضمن النطاق الصحي لدى اللاعبين النادرين والمعتدلين.

وأشار البروفيسور سيرفو إلى أن "كل ساعة إضافية من اللعب أسبوعيا ترتبط بانخفاض جودة الغذاء، حتى بعد الأخذ في الاعتبار التوتر والنشاط البدني وعوامل نمط الحياة الأخرى."

وأظهرت جميع المجموعات بانخفاض جودة النوم، إلا أن المشكلة كانت أكثر وضوحا لدى اللاعبين المعتدلين والنشطين مقارنة بمن يلعبون نادرًا، حيث لوحظ ارتباط مباشر بين زيادة ساعات اللعب واضطرابات النوم

وأوضح الباحثون أن ألعاب الفيديو هي السبب المباشر لهذه المشكلات، لكنها تكشف أيضا أن الإفراط في اللعب يرتبط بارتفاع عوامل الخطر الصحية.

لذا يجب أخذ فترات راحة من اللعب وتجنب الجلسات الليلية الطويلة واختيار وجبات خفيفة صحية.

