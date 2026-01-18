إعلان

كيف يعزز الكافيين قدرة الرياضيين على التحمل قبل التمرين؟

كتب : شيماء مرسي

09:00 ص 18/01/2026

صورة تعبيرية

كشفت دراسة أجرتها باحثين من روسيا أن تناول الكافيين قبل ممارسة الرياضة يعزز قدرة الرياضيين على التحمل.

وشارك في الدراسة 15 شابا رياضيا خضعوا لاختبار تضمن سلسلة سباقات للسرعة في ظل مستويات أكسجين منخفضة، وفقا لـ "لينتا رو".

وتم تقسيم المشاركين على مجموعتين: مجموعة حصلت على مكملات الكافيين قبل ساعة من الاختبار، بجرعة تعادل 6 ملليجرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم، وأخرى لم تحصل على تلك المكملات.

وأظهرت الدراسة أن الرياضيين الذي تناولوا مكملات الكافيين حققوا أداء أفضل بشكل عام، وزادت قدرات التحمل لديهم بنسبة 5% تقريبا، وفي النصف الثاني من فترة التمرين كان معدلات التعب وضيق التنفس لديهم أقل، على الرغم من ارتفاع مستويات اللاكتات في الدم.

وهذا التأثير لا يرتبط فقط بالتحفيز الفسيولوجي، بل أيضا بتأثير الكافيين على الإحساس بالجهد، ويعتقدون أن الجرعات المعتدلة من الكافيين قد تكون وسيلة فعالة لتعزيز قدرة الرياضيين على التحمل.

