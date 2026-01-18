وزير رياضة الكونغو يمنح المشجع لومومبا منصبًا جديداً.. ما التفاصيل؟

قبل صدام المغرب والسنغال.. ماذا يفعل صاحب الأرض في نهائي أمم أفريقيا؟

تصدر المشجع الكونغولي ميشال كوكا، المعروف بلقب لومومبا، المشهد الرياضي خلال الفترة الماضية، عقب ظهوره اللافت والمثير للجدل في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما جسّد شخصية لومومبا داخل المدرجات.

وأصبح لومومبا أحد أبرز رموز التشجيع لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما حظي بتكريم من بعثة الجزائر في المغرب، قبل أن يتلقى تقديرًا رسميًا من بلاده خلال الساعات الماضية.

وقام وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ديدييه بوديمبو، بزيارة المشجع لومومبا، حيث أعلن تعيينه بشكل رسمي سفيرًا للعلامة الرياضية وكل ما يخص الشأن الرياضي في البلاد.

وبموجب هذا المنصب الجديد، سيحصل لومومبا على سيارة ومكتب خاص، إلى جانب توفير منزل للإقامة.