إعلان

كيف تساعد الدهون البيجية على تنظيم ضغط الدم؟

كتب : شيماء مرسي

08:00 ص 18/01/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من من جامعة روكفلر في نيويورك أن نقص نوع محدد من الأنسجة الدهنية يسمى "الدهون البيجية" يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وهذه الدهون تساعد الجسم على حرق الطاقة وتحويل الطعام إلى حرارة، وتنشط عند التعرض للبرد وتدفئة الجسم.

وتوجد في الرقبة وأعلى الظهر وحول الكليتين والحبل الشوكي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الدراسة أن فقدان الدهون البيجية يجعل الأوعية الدموية أكثر حساسية لإشارات الضغط، ما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن الدهون المحيطة بالأوعية الدموية بدأت تتحول إلى الدهون البيضاء، مفرزة هرمونات مثل الأنجيوتنسينوجين، المعروف بدوره في رفع ضغط الدم.

كما ظهرت علامات مبكرة لتلف القلب، بما في ذلك تراكم نسيج ضام متصلب حول الأوعية الدموية، الذي يقلل من مرونتها ويعيق تمددها وانقباضها الطبيعي.

وكشف تحليل الخلايا المفردة أن غياب الدهون البيجية يحفز برنامجا جينيا يعزز تكوين النسيج الليفي، ما يضطر القلب لضخ الدم بقوة أكبر.

وأكد الباحثون أن الخلايا الدهنية الخالية من الدهون البيجية تنتج إنزيما يسمى QSOX1، الذي يحفز سلسلة تفاعلات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بينما تعمل الدهون البيجية على تثبيط إنتاج هذا الإنزيم.

اقرأ أيضا:

كيف تخسر 3 كيلو جرامات في 7 أيام؟ خطوات بسيطة بنتائج فعالة

علامة تظهر فجأة على الجلد تدل على الإصابة بمرض السكري

أمراض يشير إليها سيلان اللعاب أثناء النوم.. اعرف السر

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟

قبل رمضان.. أسرار تخزين الدجاج واللحوم بشكل آمن وصحي

فوائد الدهون البيجية لدهون البيجية والضغط طورة نقص الدهون البيجية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اليوم.. جنايات المنوفية تنظر أولى جلسات محاكمة قاتل عروسته في ميت برة- صور
أخبار المحافظات

اليوم.. جنايات المنوفية تنظر أولى جلسات محاكمة قاتل عروسته في ميت برة- صور
نسرين طافش بالأحمر الناري ومي عمر تشبة الملكات.. لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

نسرين طافش بالأحمر الناري ومي عمر تشبة الملكات.. لقطات لنجوم الفن خلال
موعد مباراة منتخب المغرب و السنغال في نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة منتخب المغرب و السنغال في نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

نجم الأهلي السابق يكشف رأيه في استمرار حسام حسن مع منتخب مصر
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق يكشف رأيه في استمرار حسام حسن مع منتخب مصر
فيديو..محمد رمضان يعلن استبعاده من إحياء حفل ختام كأس الأمم الأفريقية
زووم

فيديو..محمد رمضان يعلن استبعاده من إحياء حفل ختام كأس الأمم الأفريقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي