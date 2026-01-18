كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من من جامعة روكفلر في نيويورك أن نقص نوع محدد من الأنسجة الدهنية يسمى "الدهون البيجية" يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وهذه الدهون تساعد الجسم على حرق الطاقة وتحويل الطعام إلى حرارة، وتنشط عند التعرض للبرد وتدفئة الجسم.

وتوجد في الرقبة وأعلى الظهر وحول الكليتين والحبل الشوكي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الدراسة أن فقدان الدهون البيجية يجعل الأوعية الدموية أكثر حساسية لإشارات الضغط، ما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن الدهون المحيطة بالأوعية الدموية بدأت تتحول إلى الدهون البيضاء، مفرزة هرمونات مثل الأنجيوتنسينوجين، المعروف بدوره في رفع ضغط الدم.

كما ظهرت علامات مبكرة لتلف القلب، بما في ذلك تراكم نسيج ضام متصلب حول الأوعية الدموية، الذي يقلل من مرونتها ويعيق تمددها وانقباضها الطبيعي.

وكشف تحليل الخلايا المفردة أن غياب الدهون البيجية يحفز برنامجا جينيا يعزز تكوين النسيج الليفي، ما يضطر القلب لضخ الدم بقوة أكبر.

وأكد الباحثون أن الخلايا الدهنية الخالية من الدهون البيجية تنتج إنزيما يسمى QSOX1، الذي يحفز سلسلة تفاعلات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بينما تعمل الدهون البيجية على تثبيط إنتاج هذا الإنزيم.

