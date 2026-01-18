كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من روسيا أن تناول مزيج من المكملات الغذائية ببتيدات الجوز وحمض الثيانين الأميني يساعد على النوم في حالات الإرهاق المزمن.

وأظهرت الدراسة أن تناول هذا المزيج يساعد على تنظيم النوم وخفض مستويات الكورتيكوستيرون، وهو هرمون التوتر المرتبط بزيادة الضغط على محور الغدة النخامية الكظرية.

ولاحظ الباحثون أيضا أن هذه المكملات الغذائية ترفع مستويات حمض جاما أمينوبيوتيريك والتريبتوفان، وهما مادتان يؤديان دورا رئيسيا في استرخاء الجهاز العصبي وتخليق الميلاتونين في الجسم، وفقا لـ "لينتا رو".

كما أن مزيج هذه المكملات يؤثر على الهرمونات والكيمياء العصبية المتعلقة بالنوم.

ولاحظ الباحثون أن مزيج ببتيدات الجوز وحمض الثيانين يحسن جودة النوم ويقلل التوتر ويقي من الإجهاد المزمن.

كما أن الجوز يعتبر من أفضل الأغذية لصحة الجهاز العصبي بشكل عام لما يحتويه من مواد تعمل كمضادات أكسدة طبيعية تقلل نسبة الالتهابات وتحافظ على صحة الأعصاب والعديد من الأعضاء الحيوية في الجسم.

اقرأ أيضا:

كيف تخسر 3 كيلو جرامات في 7 أيام؟ خطوات بسيطة بنتائج فعالة

علامة تظهر فجأة على الجلد تدل على الإصابة بمرض السكري

أمراض يشير إليها سيلان اللعاب أثناء النوم.. اعرف السر

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟

قبل رمضان.. أسرار تخزين الدجاج واللحوم بشكل آمن وصحي



