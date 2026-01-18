إعلان

انخفاض الفول والدقيق والزيت اليوم الأحد بالأسواق

كتب : مصراوي

01:04 م 18/01/2026

أسعار الفول

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والمكرونة، والعدس، واللحوم، والجبن، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والدواجن، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.78 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 57.27 جنيه، بتراجع 5.54 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.53 جنيه، بتراجع 1.99 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 91.34 جنيه، بتراجع 5.76 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.07 جنيه، بتراجع 1.78 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.44 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 64.58 جنيه، بتراجع 86 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.59 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.12 جنيه، بتراجع 6.14 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.59 جنيه، بتراجع 9.63 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.18 جنيه، بزيادة 1.91 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.05 جنيه، بزيادة 93 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.41 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 132.2 جنيه، بتراجع 9.04 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 272.59 جنيه، بتراجع 18.09 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.55 جنيه، بتراجع 2.95 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 100.44 جنيه، بتراجع 6.96 جنيه.

