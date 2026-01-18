إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام

كتب : محمد نصار

12:52 م 18/01/2026 تعديل في 01:58 م

منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

دشنت هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة التي بدأ تشغيلها تجريبيًا خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وقد تم الإعلان، خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى للمنظومة تجريبيًا على 300 أتوبيس.

وتستهدف الهيئة التوسع في عملية التطبيق لتشمل 1800 أتوبيس خلال العامين المقبلين.

وتتضمن المنظومة الجديدة، توفير كروت دفع مسبقة لاستخدامها داخل الأتوبيسات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول باسم "طوالي".

وتستهدف المنظومة الجديدة، تسهيل تحصيل قيمة التذاكر وتعزيز حوكمة الإيرادات، ضمن منظومة تطوير متكاملة تستهدف تحقيق الشمول المالي وإنهاء التعامل النقدي وتنظيم عملية التحصيل بشكل كامل.

كما تضمن المنظومة عدالة تسعير الرحلات حسب عدد المحطات التي يركبها المواطن، حيث يقوم الراكب بتمرير الكارت عند الصعود وعند النزول لاحتساب الرحلة، ويتم تحويل الإيرادات مباشرة إلى الحسابات البنكية دون أي تدخل بشري.

اقرأ أيضًا:

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد وفاة 5 أشقاء.. مأساة سخان الغاز تعيد التحذير من "القاتل الصامت"

بالأرقام.. الصحة تعلن حصاد العلاج على نفقة الدولة في 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة النقل العام منظومة الدفع الإلكتروني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
زووم

23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟.. أمين خبراء
اقتصاد

هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟.. أمين خبراء
أشرف فايق يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
زووم

أشرف فايق يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
استأجروا ممثلا لتقليده.. عائلة تحقق حلم طفلها برؤية "ترامب" في عيد ميلاده
شئون عربية و دولية

استأجروا ممثلا لتقليده.. عائلة تحقق حلم طفلها برؤية "ترامب" في عيد ميلاده
"جورميه للأغذية" تعتزم طرح 47.6% من رأس مالها بالبورصة.. فما التقاصيل؟
اقتصاد

"جورميه للأغذية" تعتزم طرح 47.6% من رأس مالها بالبورصة.. فما التقاصيل؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
تفاصيل خلاف الحكومة والبرلمان حول الضريبة العقارية.. هل يُرفع حد الإعفاء؟
اللقاء الأخير بالمشرحة.. تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ببنها بعد وصول والديهم
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا