شهد حفل Joy Awards في دورته السادسة حضورا لافتا للنجمات، اللاتي تنافسن على السجادة الحمراء بإطلالات جريئة جمعت بين الفخامة والأنوثة، بتوقيع أشهر مصممي الأزياء ودور المجوهرات العالمية.

وفيما يلي، نستعرض أجرأ الإطلالات التي خطفت الأنظار خلال الحفل:

نادين نسيب نجيم

تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم بفستان طويل باللون الفضي، جاء بقصة انسيابية أبرزت قوامها بأسلوب ناعم وأنيق، تميز التصميم بقَصة صدر منسدلة أضفت لمسة أنثوية جريئة، مع تطريزات على هيئة ورود متناثرة باللون الذهبي.

الفستان من توقيع المصمم بلال فقيه، ونسقت معه "إكستنشن" طويل باللون المينت جرين، في اختيار لافت وغير تقليدي.

واعتمدت مكياجا هادئا، مع تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب ناعم نفذها المصفف ميشيل لايون.

وأكملت إطلالتها بحذاء أبيض، وكلاتش أحمر ناري، ومجوهرات من دار MARLI New York.

أمينة خليل

اختارت الفنانة أمينة خليل فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، جاء بقصة الكب ومزينا بتطريزات لامعة بالكامل، مع فتحة ساق جريئة.

الفستان من توقيع المصمم العالمي زهير مراد، وتنسيق الإطلالة من الاستايلست محمد أشرف.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع شعر منسدل على الكتفين، وأكملت اللوك بمجوهرات من دار شورباد.

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا أسود طويلا بقصة الكب، شفاف من الأسفل ومصنوع من خامة الدانتيل.

جاء التصميم انسيابيا وواسعا من الأسفل، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين بأسلوب عفوي.

ونسقت مع الإطلالة مجوهرات بسيطة مكونة من خاتم وأسورة.

نانسي عجرم

ارتدت المطربة نانسي عجرم فستانا طويلا باللون البرجندي، مكشوفا عند منطقة الصدر، وبصيحة "الهاف ستومك"، واعتمدت مكياجا ترابيا، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة مكونة من قلادة وخاتم.

هدى المفتي

تألقت الفنانة هدى المفتي بفستان فضي لامع، جاء بقصة الكب وتصميم ضيق ما منحها طابعا جريئا، واعتمدت مكياجا هادئا بدرجات النيود مع التركيز على مكياج العيون، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، وأكملت اللوك بمجوهرات بسيطة من عقد وخاتم.

نيللي كريم

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار بفستان بيج طويل من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد، تميز بقصة "الهاف ستومك" وتصميم ضيق مع ياقة عالية.

وجاء الفستان مزودا بفتحة ساق جريئة، ومزينا بتطريزات لامعة، مع أكمام طويلة ومنسدلة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع شعر منسدل بأسلوب انسيابي، ونسقت الإطلالة مع حذاء فضي لامع ومجوهرات ناعمة من حلق وخاتم.

رزان جمال

اختارت الفنانة رزان جمال فستانا بني اللون بصيحة الظهر المكشوف، ومزودا بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، ما منحها إطلالة لافتة وجريئة.

الفستان من توقيع المصمم جوناثان أندرسون، وتنسيق الإطلالة من سيدريك حداد.

واعتمدت مكياجا ترابيا نفذه خبير التجميل Sarbast Gli، مع تسريحة شعر ويفي منسدلة من تنفيذ المصفف جورج المندلق، وأكملت اللوك بحذاء أسود ومجوهرات فاخرة من دار "كارتييه".

