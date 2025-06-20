6 علامات "خفية" تظهر في الثلاثينات تدل على الإصابة بالسكري

كتبت- شيماء مرسي

مقدمات السكري يمكن أن تبدأ في التطور في وقت مبكر، وتحديدا في الثلاثينات، وفي هذه المرحلة العمرية قد تكون العلامات غامضة أو خفية، مما يجعل التشخيص صعب وغالبا ما يتم تجاهل الأعراض.

وكشف موقع "مايو كلينيك" أبرز 6 علامات تظهر في الثلاثينات تدل على الإصابة بالسكري.

زيادة العطش

يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد، مما يؤدي إلى الجفاف وزيادة العطش.

زيادة الجوع

حتى مع تناول المزيد من الطعام، قد تشعر بجوع مستمر، ويحدث هذا لأن الخلايا لا تحصل على كمية كافية من الجلوكوز، وهو مصدر الطاقة الرئيسي للجسم.

فقدان الوزن غير المبرر

عندما لا يستطيع الجسم استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، فإنه قد يبدأ في تكسير الدهون والعضلات، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بدون قصد.

عدم وضوح الرؤية

يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على عدسة العين، مما يسبب عدم وضوح الرؤية.

التئام القروح ببطء

ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يضعف الدورة الدموية ويبطئ عملية الشفاء.

كثرة التبول

يتم تصفية السكر الزائد في الدم عن طريق الكلى وإخراجه في البول، مما يسبب كثرة التبول وخاصة في الليل.

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