نفى النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وأمين عام حزب الجبهة الوطنية، ما تردد عن طلبه من صحفيين مناداته بـ"معالي الوزير" قبل "النائب"، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا ولم تصدر عنه في أي وقت.

وقال القصير، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "بشأن ما تم تداوله ونشره على لسان بعض الزملاء الصحفيين حول ادعاء أن أحد الوزراء قد تواصل معهم وطالبهم بمناداته بـمعالي الوزير قبل النائب، فإن هذا الحديث لم يصدر عنه مطلقًا".

وأضاف القصير، بشكل قاطع، أنه لم يحدث أيضًا في أي وقت، وأن هذا الأمر معلوم لكل مَن تعامل معه عن قرب.

وأوضح أمين عام حزب الجبهة الوطنية أنه، "مع تقديره الكامل لدور الإعلام ومهنته، يطلب من الزملاء الإعلاميين عند تناول مثل هذه الموضوعات ذات الطابع الشخصي، أن يتم ذلك بأسلوب واضح لا يترك مجالًا للاجتهادات أو التأويلات غير الصحيحة".

وأشار القصير إلى أن "الألقاب ليست من أولوياته، وأن ما يهمه هو أداء الواجب والمسؤولية التي كلف بها بكل إخلاص، في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون البناء بين جميع الأطراف".