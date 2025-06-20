يسبب الوفاة.. احذر هذا الخطأ الشائع أثناء الاستحمام

كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور ماكس ماداهالي، طبيب القلب والأوعية الدموية الألماني، من المخاطر المحتملة لارتفاع درجة حرارة ماء الاستحمام، مؤكدا أن تجاوزها الحد الآمن قد يؤدي إلى حالة صحية مهددة للحياة.

وأضاف ماكس: "الاستحمام بالماء الساخن للغاية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطير في ضغط الدم والإغماء، مما يعرضك لإصابات خطيرة وحتى الموت".

وتابع: "تؤدي البيئة الحارة إلى توسع الأوعية الدموية في الجلد، وهي رد فعل بيولوجي لمحاولة تبريد الجسم"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار: "يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الشعور بالدوار وفقدان الوعي".

ولفت: "الإغماء هو حالة مقلقة في أي وقت، لكنها تكتسب خطورة مضاعفة عند حدوثها داخل الحمام، حيث يمكن أن يؤدي السقوط الناتج عن الإغماء إلى إصابات خطيرة جدا في الرأس أو أجزاء أخرى من الجسم".

ولتفادي المخاطر المرتبطة بالدوار أو الإغماء أثناء الاستحمام، يوصي الخبراء بخفض درجة حرارة الدش قليلا إذا ما شعرت بأي دوخة.

قد يرغب الأشخاص المعرضون بشكل خاص للشعور بالدوار أثناء الاستحمام مثل المرضى الذين يعانون من حالة صحية موجودة في تركيب قضيب إمساك أو مضاد للانزلاق.

وأكد الدكتور مداهالي إن الإغماء ليس هو الخطر الصحي الوحيد الذي قد تتعرض له نتيجة الاستحمام بالماء الساخن، ولكن هذا أيضا قد يشكل خطرا على البشرة والشعر وجهاز المناعة.

الماء الساخن والبشرة

يوجد بعض المكونات الطبيعية الموجودة في البشرة والتي تعمل على الحفاظ على رطوبتها، ويمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى إزالتها بالكامل، وبالتالي يمكن الإصابة بالجفاف.

الماء الساخن والشعر

الماء الساخن جدا قد يسبب تلف الشعر وذلك عن طريق تجريده من الزيوت الطبيعية التي تحميه مما يجعله أكثر عرضة للتلف.

الماء الساخن وجهاز المناعة

جهاز المناعة هو خط دفاع أجسامنا الأول ضد الفيروسات والبكتيريا الضارة، لذا من المهم معرفة أن الماء الساخن جدا قد يكون له تأثير سلبي.

كما أن إزالة هذه الطبقة يؤدي إلى انخفاض نشاط الجهاز المناعي، مما قد يقلل من قدرته على الاستجابة للتهديدات الفعلية.

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