عصير سحري يعزز صحة القلب والمناعة.. تناوله يوميا

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العصائر الطبيعية أن تكون بمثابة خط الدفاع الأول لحماية جسمك من أمراض خطيرة، عن طريق تحسين صحة الأعضاء كالقلب، مع تقوية الجهاز المناعي.

وبحسب موقع هيلث، فإن تناول عصير مكون من البنجر والجزر والبرتقال في الصباح، يمنح جسمك فوائد عديدة تتمثل في:

تقوية القلب

تناول عصير الجزر يحمي الجهاز القلبي الوعائي من خلال زيادة إجمالي مضادات الأكسدة وتقليل بيروكسيد الدهون.

وتساعد النترات الموجودة في البنجر على خفض ضغط الدم، وعند دمجه مع الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في الجزر والبرتقال، فإنه يدعم صحة القلب.

تحسين صحة الجهاز المناعي

يساعد عصير البرتقال، كمصدر غني بفيتامين سي، على تعزيز جهاز المناعة، وعند دمجه مع البنجر والجزر وتناوله يوميا، يقوي المناعة ويساعد الجسم على مكافحة العدوى.

التخلص من السموم

مشروب البنجر والبرتقال والجزر يعمل على إزالة السموم من الكبد، عن طريق زيادة قدرة مضادات الأكسدة في البلازما.

تعزيز الطاقة

بفضل السكريات الطبيعية في الجزر والبرتقال، فإن هذ المشروب يعزز الطاقة، كما أن البنجر يحسن تدفق الأكسجين إلى العضلات والدماغ، وهو ما يساعد على محاربة التعب.

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