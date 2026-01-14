سام مرسي يعلق على هزيمة منتخب مصر من السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
كتب : نهي خورشيد
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
علق سام مرسي نجم منتخب مصر السابق، على خسارة الفراعنة أمام منتخب السنغال بهدف دون رد في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.
وسجل نجم السنغال ساديو ماني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78، ليقود أسود التيرانجا إلى المباراة النهائية، ويمنع المنتخب المصري من الوصول إلى النهائي للمرة الأخرى.
وكتب مرسي عبر حسابه الرسمي على "إكس" قائلاً: "لم يكن مقدراً لنا.. سنعود أقوى، فهذا البلد يمتلك الكثير من العناصر الواعدة، وسنعود مرة أخرى إن شاء الله".
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع الخاسر من مواجهة نيجيريا والمغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل، بينما يتواجه الفائز مع السنغال في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.