كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

0 0
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

3 2
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

1 0
21:45

ليتشي

سام مرسي يعلق على هزيمة منتخب مصر من السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

10:21 م 14/01/2026
  عرض 25 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (1) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (18) (1)
    منتخب مصر (7) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (13) (1)
    منتخب مصر (6) (1)
    منتخب مصر (8) (1) (1)
    منتخب مصر (9) (1) (1)
    منتخب مصر (13) (1)
    منتخب مصر (8) (2)
    منتخب مصر (14) (1)
    منتخب مصر (10) (1)
    منتخب مصر (12) (1)
    منتخب مصر (11) (1)
    منتخب مصر (9) (2)
    منتخب مصر (15) (1)

علق سام مرسي نجم منتخب مصر السابق، على خسارة الفراعنة أمام منتخب السنغال بهدف دون رد في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وسجل نجم السنغال ساديو ماني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78، ليقود أسود التيرانجا إلى المباراة النهائية، ويمنع المنتخب المصري من الوصول إلى النهائي للمرة الأخرى.

وكتب مرسي عبر حسابه الرسمي على "إكس" قائلاً: "لم يكن مقدراً لنا.. سنعود أقوى، فهذا البلد يمتلك الكثير من العناصر الواعدة، وسنعود مرة أخرى إن شاء الله".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع الخاسر من مواجهة نيجيريا والمغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل، بينما يتواجه الفائز مع السنغال في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

مباراة مصر والسنغال نتيجة مباراة مصر والسنغال منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية سام مرسي

