تحذير للنساء من الإفراط في مسكنات الألم

هناك العديد من النساء التي تحرص على استخدام المسكنات خلال الدورة الشهرية، وتجهل البعض مخاطر ذلك على الصحة.

وبحسب موقع healthline، فإن الاستخدام المفرط أو طويل الأمد لبعض مسكنات الألم يؤدي إلى تلف خطير في الكلى، وهو خطر ذو صلة خاصة بالنساء لأن هذه الحالة أكثر انتشارًا بين النساء فوق سن الثلاثين. والسبب الرئيسي هو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية و بجرعات عالية، وغالبا ما تستخدم لتخفيف الآلام وعلاج الحمى، وتقليل الالتهابات.

تأثير الإفراط في مسكنات الألم على الكلى

انخفاض تدفق الدم

تعمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الإيبوبروفين والنابروكسين) على تثبيط إنتاج مادة البروستاجلاندين، هذه المادة تلعب دوراً حيوياً في توسيع الأوعية الدموية لضمان وصول كميات كافية من الدم إلى الكليتين، لذا فإن نقصها نتيجة تناول هذه الأدوية يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم، ما يسبب قصوراً أو الإصابة بمرض كلوي حاد.

اعتلال الكلى

تناول المسكنات لفترة طويلة، وخاصة الأدوية المركبة، مثل تلك التي تجمع بين الأسبرين والأسيتامينوفين، إلى مشكلة مزمنة في الكلى تسمى اعتلال الكلى الناتج عن المسكنات، وينتج عن ذلك تليف أنسجة الكلى على المدى البعيد.

نصائح للحفاظ على صحة الكلى

1- الحرص على تلقي المسكنات تحت إشراف طبيب، خاصًة في حالة المعاناة من مرض ما مثل الإصابة بأمراض الكلى أو القلب أو الكبد، أو في حالة تناول أدوية أخرى.

2- تلقي أقل كمية من الدواء التي توفر الراحة.

3- تجنب تلقي مسكنات الألم لمدة زمنية طويلة، بشكل عام لا يزيد عن 10 أيام.

4- ضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم، من خلال تناول الكثير من الماء، حيث تساهم في الوقاية من الجفاف، ودعم الكلي للعمل بشكل صحيح.

5- تجنب خلط مسكنات الألم، لا تتناول أكثر من نوع واحد من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في وقت واحد.

أقرأ أيضًا:

كيف تميز بين التهاب المرارة والبنكرياس؟



راقبها في الفم.. أعراض خفية تنذر بإصابتك بجرثومة المعدة



في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟



نجاحات وفرص ذهبية في الطريق لـ 5 أبراج قريبا



" يوم ليك ويوم عليك".. أبراج مزاجها متقلب باستمرار.. هل أحدهم في حياتك؟