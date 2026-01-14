وكيل تعليم القاهرة: لا تهاون في الامتحانات ومصلحة الطلاب خط أحمر

في أول زيارة له خارج اليابان.. وزير التعليم الياباني يتفقد المدرسة المصرية

أجرت الدكتورة وفاء رضا، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، جولة متابعة ميدانية دقيقة وحاسمة لسير العملية الامتحانية بعدد من المدارس التابعة للمديرية.

وبحسب بيان، شملت الجولة تفقد مدرسة العطار الثانوية بنات بإدارة شبرا التعليمية، ومدرسة الترعة الرسمية لغات التابعة لإدارة الساحل التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان الامتحانية والالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وخلال الجولة، شددت وكيل المديرية على ضرورة الالتزام الصارم بانتظام اللجان ومنع أي تهاون في تطبيق القوانين والضوابط، مؤكدة منع دخول أي أشخاص غير مختصين إلى مقار اللجان أثناء فترة الامتحانات، حفاظًا على تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع الطلاب.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن مصلحة الطالب تمثل أمانة ومسؤولية وطنية لا تقبل التفريط، مشددة على أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفة أو خروج عن التعليمات، وأن أي تجاوز سيقابل بمساءلة قانونية فورية وحاسمة.

كما أكدت وكيل المديرية على أهمية توفير مناخ آمن وهادئ داخل اللجان الامتحانية، بما يضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء من الانضباط والشفافية، ويسهم في تحقيق العدالة والنزاهة في العملية الامتحانية.

