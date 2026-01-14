""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟

قد تدخل مكانا للمرة الأولى، لكن فجأة تشعر بأنك شهدت هذا المكان سابقا، وكأن تفاصيله مألوفة لديك، هذا الإحساس الغريب، الذي يمر به كثيرون، له تفسير علمي يوضح كيف يمكن للدماغ أن يمنح شعورا زائفا بالمعرفة المسبقة.

ما هي ظاهرة "الديجافو"؟

في هذا السياق، توضح الدكتورة شيماء البهي، خبيرة علم الأعصاب، أن مصطلح "ديجافو" كلمة فرنسية تعني "شوهد من قبل"، ويُستخدم لوصف الحالة التي يشعر فيها الإنسان بأنه مر بموقف معين أو زار مكانا ما سابقا، رغم تأكده أنه لم يمر بهذا الموقف من قبل، ويصاحب هذا الشعور إحساس قوي يصعب تجاهله.

بين التفسيرات الروحانية والعلم

وأشارت الطبيبة، خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن بعض الأشخاص يلجأون إلى تفسيرات روحانية لتفسير هذه الظاهرة، مثل فكرة التناسخ أو الاعتقاد بأن الإنسان عاش حياة سابقة، وهي تفسيرات تحظى بقبول لدى فئة من الأشخاص، لكنها تفتقر إلى الأساس العلمي.

وعلى الجانب الآخر، يؤكد العلم أن الإحساس بالديجافو حقيقي بالفعل، وليس وهما أو خيالا، لكنه ناتج عن خلل مؤقت في طريقة معالجة الدماغ للمعلومات.

السر العلمي.. خلل مؤقت في الفص الصدغي

وأوضحت الطبيبة أن هذا الشعور ينتج عن نشاط مفاجئ في الدوائر العصبية بالفص الصدغي للدماغ، وهو الجزء المختص بإحساس الألفة والتعرف على الأماكن والوجوه.

عندما ينشط هذا الجزء بشكل غير متوقع أو بمعزل عن السياق الطبيعي، يرسل الدماغ إشارات خاطئة توحي بأن الموقف الحالي مألوف، رغم أنه جديد تماما، ويمكن تشبيه الأمر بـ"خطأ برمجي" أو خلل لحظي في نظام عمل الدماغ، يمنح الإنسان شعورا زائفا بأنه عاش اللحظة من قبل.

أقرأ أيضًا:

كيف تميز بين التهاب المرارة والبنكرياس؟



راقبها في الفم.. أعراض خفية تنذر بإصابتك بجرثومة المعدة



في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟



نجاحات وفرص ذهبية في الطريق لـ 5 أبراج قريبا



" يوم ليك ويوم عليك".. أبراج مزاجها متقلب باستمرار.. هل أحدهم في حياتك؟









