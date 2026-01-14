سام مرسي يعلق على هزيمة منتخب مصر من السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من علاء مبارك بعد خسارة مصر من السنغال

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على هزيمة منتخب مصر من منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

وكتب على حسابه بموقع التغريدات "إكس" تويتر سابقا، ردًا على تعليق إبراهيم عيسى: "حلوة في حدود إمكانياتنا دي، متشيلش الحزن وخيبة الأمل".

وأضاف ساويرس تعليقا:"شوطة واحدة بس على مرمى السنغال في 9 0 دقيقة".

وينتظر منتخب مصر المهزوم من مواجهة منتخبي المغرب ونيجيريا، لتحديد مركز الثالث، التي ستقام يوم السبت المقبل، 6 مساء.