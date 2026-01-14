مباريات الأمس
"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

كتب : نهي خورشيد

09:42 م 14/01/2026
  عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 21 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 21 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 21 صورة
    ساديو ماني (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 21 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 21 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 21 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 21 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 21 صورة
    ساديو ماني (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 21 صورة
    هدف ساديو ماني في شباك مصر
  • عرض 21 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (13) (1)
  • عرض 21 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (10) (1)
  • عرض 21 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (14) (1)
  • عرض 21 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (16) (1)
  • عرض 21 صورة
    محمد هاني ومدرب السنغال (3)
  • عرض 21 صورة
    محمد هاني ومدرب السنغال (2)
  • عرض 21 صورة
    محمد هاني ومدرب السنغال (1)

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على هزيمة منتخب مصر من منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

وكتب على حسابه بموقع التغريدات "إكس" تويتر سابقا، ردًا على تعليق إبراهيم عيسى: "حلوة في حدود إمكانياتنا دي، متشيلش الحزن وخيبة الأمل".

وأضاف ساويرس تعليقا:"شوطة واحدة بس على مرمى السنغال في 9 0 دقيقة".

وينتظر منتخب مصر المهزوم من مواجهة منتخبي المغرب ونيجيريا، لتحديد مركز الثالث، التي ستقام يوم السبت المقبل، 6 مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ملخص الشوط الثاني لمباراة مصر والسنغال نجيب ساويرس مباراة المغرب ونيجيريا كأس الأمم الأفريقية موعد مباراة تحديد المركز الثالث

