أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال

كتب - يوسف محمد:

10:42 م 14/01/2026
علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على هزيمة المنتخب الوطني اليوم أمام السنغال، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

وقال حسن في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "فخور بما قدمه اللاعبين في البطولة، لكن ما حدث معنا اليوم ليس أمر احترافي".

وأضاف: "حصلنا على راحة يومين فقط راحة، ثم سافرنا بعد ذلك، المنافسين حصلوا على راحة أكثر من المنتخب الوطني، أنا مش بقول حجج، لكن الجميع يعلم قيمة منتخب مصر، المفروض لما منتخب يوصل نصف نهائي، تكرمه مش تعذبه وتديني كل سبل الراحة مثل بقية المنتخبات".

واختتم حسن تصريحاته: " وبقولها بكل وضوح وصراحة هناك بعض الأشخاص، كان لديهم حالة من القلق من فوز منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا".

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر كان قد تلقى الهزيمة أمام السنغال اليوم، بنتيجة هدف دون مقابل في نصف نهائي أمم أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أول تعليق من حسام حسن بعد الهزيمة حسام حسن منتخب مصر اليوم منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

