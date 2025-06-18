3 أعراض تخبرك بأن جسمك يعاني من نقص الحديد

يُعتبر الحديد من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لإنتاج الهيموجلوبين، البروتين المسؤول عن نقل الأوكسجين في الدم. عند نقصه، قد تظهر بعض الأعراض التي تشير إلى ضرورة استشارة الطبيب.

إليك أبرز 3 أعراض قد تدل على نقص الحديد، وفق" Cleveland Clinic".

1- التعب والإرهاق المستمر

الشعور بالتعب غير المعتاد، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، يُعد من أبرز علامات نقص الحديد. يحدث ذلك لأن الجسم يفتقر إلى الهيموجلوبين الكافي لنقل الأوكسجين إلى الأنسجة، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة والشعور بالإرهاق المستمر.

2- شحوب الجلد

يُلاحظ الأشخاص المصابون بنقص الحديد شحوبًا في لون بشرتهم، خاصةً في الوجه، الشفتين، والأظافر.

يحدث هذا الشحوب نتيجة لانخفاض مستويات الهيموغلوبين، مما يُقلل من اللون الأحمر الطبيعي للدم.

3- ضيق التنفس عند بذل الجهد

الشعور بضيق التنفس أثناء القيام بأنشطة بسيطة، مثل المشي أو صعود السلالم، قد يكون مؤشرًا على نقص الحديد.

يحدث ذلك لأن الأنسجة والعضلات لا تحصل على الأوكسجين الكافي، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب وضيق التنفس.