علامات في اللسان تكشف الإصابة بسرطان المعدة

كتب : شيماء مرسي

05:00 م 14/01/2026

سرطان المعدة

يمكن أن تشير الطبقة البيضاء السميكة الموجودة على اللسان إلى وجود عدوى واللسان الجاف والمتشقق مرتبط بالإصابة بمتلازمة شوجرن.

وطور العلماء برامج بمساعدة الذكاء الاصطناعي قادرة على فحص لون اللسان وملمسه وشكله بدقة مذهلة بهدف الكشف المبكر عن مؤشرات مرض السكري وسرطان المعدة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت دراسة أجراها باحثون من بريطانيا أن هذه البرامج تتميز بدقة عالية في اكتشاف مؤشرات الأمراض لدرجة قد تجعل الأطباء يلجؤون إلى استخدامها قريبا داخل المستشفيات للمساعدة في تشخيص المرضى.

وقام البرنامج بتشخيص 58 من أصل 60 مريض مصاب بمرض السكري وفقر الدم بشكل صحيح بمجرد تقييم صورة لسانهم.

وتبحث هذه البرامج عن تغييرات طفيفة في لسان الشخص بعد أن تم تدريبها على ما يجب البحث عنه باستخدام قاعدة بيانات تضم آلاف الصور لألسنة المرضى.

وأوضحت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف سرطان المعدة من خلال التغيرات الطفيفة في لون وملمس اللسان التي غالبا ما تصاحب أمراض المعدة مثل زيادة سمك الطبقة السطحية وفقدان اللون بشكل غير منتظم وظهور مناطق من الاحمرار المرتبطة بالتهابات الجهاز الهضمي.

وعند اختبارها على مرضى جدد، ميز الذكاء الاصطناعي المصابين بسرطان المعدة عن المتطوعين الأصحاء بدقة مماثلة للاختبارات التشخيصية القياسية، مثل تنظير المعدة (حيث يتم إدخال أنبوب مزود بكاميرا من خلال الفم إلى المعدة) أو التصوير المقطعي المحوسب، حيث تم تحديد الحالات بشكل صحيح في حوالي 85 إلى 90 % من الوقت.

وقال طبيب الأسنان البريطاني سامان وارنا كولا سوريا: "اللسان مرآة الصحة العامة، وقد يشير سطح اللسان الأملس (أي الجزء العلوي) إلى فقر الدم لأنه عندما يكون هناك نقص في الحديد أو فيتامين ب12 أو حمض الفوليك، فإن ذلك يؤدي إلى ظهور النتوءات الموجودة على اللسان والتي تحتوي على براعم التذوق".

وأضاف: "هذه العناصر الغذائية ضرورية لتجديد الخلايا السريع في سطح اللسان، وبدونها تختفي النتوءات مما يجعل اللسان ناعما ولامعا".

وأشار: "قد يكون جفاف اللسان أحد الأعراض المبكرة لمرض السكري، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف وتلف الأعصاب، مما يقلل من إنتاج اللعاب".

وتابع: "يمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم في الفم أيضا إلى زيادة نمو البكتيريا والفطريات، مما يؤدي إلى ظهور طبقة صفراء".

ولفت: "يشير اللسان الشاحب أو الأبيض إلى فقر الدم (بسبب نقص خلايا الدم الحمراء) وقد تكون الطبقة البيضاء السميكة علامة على وجود عدوى، حيث تتسبب الاستجابة المناعية في تورم الحليمات وتعلق البكتيريا والحطام بينها مما يؤدي إلى تكوين طبقة بيضاء مرئية.

وبالرغم من ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي لا يكون جيدا إلا بقدر جودة البيانات التي يتم تدريبه عليها.

كما إن الاختلاف في ظروف الإضاءة وجودة الكاميرا وما إذا كان اللسان رطبا أم جافا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قياسات اللون والملمس.

كما يتأثر مظهر اللسان بالنظام الغذائي والترطيب والتدخين والأدوية والالتهابات، لذا لا ينبغي اعتبار فحص اللسان بمثابة تشخيص ومن الضروري تأكيد التشخيص عن طريق إجراء الاختبارات المعملية المناسبة.

